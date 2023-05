Bardzo ciekawa sytuacja w rankingu ATP. Co z Hubertem Hurkaczem?

W najnowszym rankingu ATP Alcaraz wciąż znajduje się na drugim miejscu, ale ma już tylko pięć punktów straty (6770) do prowadzącego Djokovicia (6775). Serba nie było w Madrycie, nie będzie też w Rzymie, a to oznacza, że Hiszpanowi wystarczy wygrać tylko jeden mecz w stolicy Włoch, by zagwarantować sobie powrót na czoło zestawienia. Tenisista z El Palmar był już liderem przez 20 tygodni.