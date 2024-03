Spore zmiany zaszły u Simony Halep. W grudniu rumuńska tenisistka przyznała, że rozstała się z trenerem Patrickiem Mouratoglou. Szkoleniowiec przyznał, że jego sztab był odpowiedzialny za podanie zawodniczce zanieczyszczonego sumplementu (kolagenu), który zawierał roksadustat. Został on wykryty podczas kontroli dopingowej w czasie US Open 2022. Wyniki ogłoszone w październiku tamtego roku oznaczały zawieszenie, a we wrześniu 2023 r. zapadł wyrok skazujący ją na czteroletnią dyskwalifikację. Reklama

Halep udanie odwołała się do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu w Lozannie (CAS). 5 marca poinformowano, że kara została skrócona do zaledwie dziewięciu miesięcy. Dwukrotna zwyciężczyni turniejów wielkoszlemowych mogła się więc szykować do powrotu do światowego touru. Dostała dziką kartę na turniej WTA 1000 w Miami.

- Nie zrobiłam niczego złego. Nie oszukiwałam, nie zażywałam narkotyków. Lepiej więc przeczytać decyzję CAS o tym, że to był zanieczyszczony suplement, a nie doping. Nigdy nie miałam nic wspólnego z dopingiem, więc nie jestem oszustką - odpowiedziała ostatnio Carolinie Wozniackiej.

Simona Halep ma nowego trenera. To Carlos Martinez

W pierwszej rundzie zmagań na Florydzie ugrała pierwszego seta z Paulą Badosą - na razie nie było jej stać na więcej (6:1, 4:6, 3:6). Na trybunach wspierał ją tylko jej partner treningowy Joao Monteiro oraz fizjoterapeuta. Było to jej pierwsze spotkanie od 29 września 2022 r. i potyczki w pierwszej rundzie wspomnianego US Open Darią Snigur.

32-latka nie traci motywacji, na antenie rumuńskiej telewizji Digi Sport powiedziała, że związała się już z nowym trenerem. Został nim Hiszpan Carlos Martinez. Reklama

Reklama Simona Halep - Paula Badosa. Skrót meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

- Po Miami, kiedy wrócę do Europy będę miała okres przygotowań, poznawania (się z trenerem - red.), że tak powiem. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze, bardzo go cenię, pracował z zawodniczkami, które bardzo lubiłam, jak Swietłana Kuzniecowa. Bardzo, bardzo podziwiam jego pracę. Mam nadzieję, że się zrozumiemy i że będę w stanie pracować na takim poziomie, na jakim on chce i razem wykonamy dobrą robotę - zaznaczyła.

49-letni szkoleniowiec urodził się w Barcelonie. Jak przypomina wspomniana telewizja, oprócz Kuzniecowej ma w CV prowadzenie Darii Kasatkiny czy Clary Tauson. Z kolei Mouratoglou także zaczął już nowy etap kariery - od lutego współpracuje z siódmym w zestawieniu ATP Duńczykiem Holgerem Rune.

Simona Halep / AFP

Simona Halep / AFP