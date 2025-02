"Bajgiel" od Świątek był tylko początkiem. Znany trener z radą dla triumfatorki US Open

Co się dzieje z Raducanu? Trwa jej czarna seria, Brytyjka chce przerwać ją w Katarze

Emma Raducanu weszła z przytupem na wielką scenę. W 2021 roku awansowała na US Open jako kwalifikantka i sensacyjnie wygrała cały turniej. Nie było wówczas ekspertów, którzy nie wieszczyliby Brytyjce ogromnej kariery. Na ten moment trudno zakładać, by zdołała spełnić oczekiwania. Od triumfu podczas amerykańskiej imprezy, nigdy nie przebrnęła czwartej rundy podczas turniejów wielkoszlemowych.

Początek roku jest dla Raducanu wyjątkowo nieudany. Podczas Australian Open dotarła do trzeciej rundy, ale tam kubeł zimnej wody wylała na nią Iga Świątek. Raszynianka wygrała w niewiele ponad godzinę, oddając rywalce zaledwie jednego gema (6:1, 6:0). 22-latka nie traciła jednak czasu na rozpamiętywanie tej klęski. Szybko przystąpiła do turnieju w Singapurze, gdzie nie przebrnęła nawet pierwszej rundy, a kilka dni później ten sam scenariusz powtórzył się w Abu Zabi . Tym samym od bolesnego "bajgla" przeciwko Świątek, Raducanu nie zdołała wygrać ani meczu. Spróbuje jednak odwrócić czarną serię, bo już potwierdziła swój udział w nadchodzącej imprezie WTA 1000 w Dosze .

Znany trener zwrócił się do Raducanu. "Na tym polega bycie szkoleniowcem światowej klasy"

"Różnica pomiędzy zwycięstwem, porażką, sukcesem, to kwestia cali. W przypadku Raducanu - to cale pomiędzy jej uszami" - zaczął Macci, sugerując Brytyjce problemy mentalne. Później nie omieszkał dać publicznie pstryczka dotychczasowym trenerom Brytyjki. "W byciu trenerem światowej klasy chodzi o to kiedy coś powiedzieć, jak to powiedzieć i z jakiego powodu. Jak głośno to zrobić. Ale najważniejsze jest to, że wiadomość ma być przepełniona pozytywnym przekazem i wiarą, ma dodać warstwy pewności siebie, które ostatecznie zmienią się w odwagę" - dodał trener, oznaczając na portalu "X" Raducanu.