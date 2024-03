Aryna Sabalenka, numer dwa światowego rankingu tenisistek, pojawiła się po raz pierwszy na korcie po śmierci byłego partnera Kontantina Kołcowa i pokonała w drugiej rundzie imprezy rangi WTA 1000 w Miami Paulę Badosę 6:4, 6:3. "To bardzo, bardzo silna kobieta. Widzicie to na korcie. Ja ją znam prywatnie, więc nie było to dla mnie żadne zaskoczenie" - przyznała Hiszpanka.