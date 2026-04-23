Badosa płakała w Stuttgarcie, a teraz to. Jest ogłoszenie. Nie tak miało być

Paula Badosa to była wiceliderka rankingu WTA, która potrafiła docierać do półfinału Australian Open. Niestety m.in. przez problemy zdrowotne obecnie 28-latka jest cieniem samej siebie.

W Charleston udało jej się pokonać Kaylę Day i Marię Sakkari. Potem poległa z Anną Kalińską, a następnie przegrywała kolejno z Lilli Tagger w austriackim Linz oraz z Evą Lys w Stuttgarcie.

Szczególnie porażka z Niemką na Porsche Tennis Grand Prix była dla niej druzgocąca. Badosa od premierowego gema rozgrywała naprawdę bardzo dobre spotkanie. W pierwszym secie triumfowała 6:2, a w drugim prowadziła już 4:1 i 40:15. Nagle po prostu coś się zacięło.

Hiszpanka na własne życzenie - w szczególności przez podwójne błędy serwisowe i brak pewności siebie - podłączyła rywalkę do meczu. Ostatecznie Lys "wróciła z zaświatów" i wygrała 2:6, 7:5, 6:4. Po przegranej drugiej partii na twarzy 28-latki pojawiły się ogromne łzy.

Po przełknięciu goryczy porażki udała się do ojczyzny na Mututa Madrid Open. Przed własną publicznością również zawiodła siebie i kibiców. W starciu z Julią Grabher Paula Badosa najpierw przegrała w tie-breaku 3:7, następnie doprowadziła do wyrównania (6:4), aby koniec końców, w niewytłumaczalnych okolicznościach, nie ugrać żadnego gema w decydującym secie (0:6).

Przede wszystkim na mentalnej płaszczyźnie była wiceliderka światowych list jest w rozsypce. Obecnie zajmuje 103. miejsce w rankingu WTA. Z tego powodu musiałaby grać w kwalifikacjach nadchodzącego turnieju w Rzymie. Dziennik "Marca" przekazał jednak, że Paula Badosa zrezygnowała z rywalizacji w stolicy Włoch.

"Nie zagra w WTA 1000 w Rzymie (5-17 maja), gdzie musiałaby wystąpić w fazie kwalifikacyjnej. Jak dowiedziała się MARCA, nie figuruje już na liście zarejestrowanych zawodniczek. Nie straci punktów, ponieważ opuściła zeszłoroczną edycję z powodu kontuzji" - odnotowano.

Wszyscy zastanawiają się, jaką decyzję 28-latka podejmie przed wielkoszlemowym Roland Garros, który zwieńczy tenisowy sezon na mączce.

