Liderka rankingu WTA świetnie rozpoczęła seta i już na "dzień dobry" przełamała Hiszpankę. Później kontrolowała przewagę, pilnując własnego podania. W trakcie szóstego gema doszło do nietypowej sytuacji. Przy stanie 3:2 15-15 z perspektywy serwującej Sabalenki, mistrzyni tegorocznego US Open zdecydowała się zagrać dropszota. Okazał się on bardzo skuteczny i przyniósł on punkt tenisistce z Mińska. Rozpędzona Paula próbowała dotrzeć do zagrania, ale nie zdołała odbić piłki. Kontynuowała jednak swój bieg i w pewnym momencie znalazła się po tej samej stronie siatki, co Aryna.