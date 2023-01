Azarence puściły nerwy. Poszło o skandal z udziałem ojca Djokovicia!

Australian Open. Wiktoria Azarenka poirytowana pytaniami z kwestią agresji na Ukrainę w tle

Azarenka najwyraźniej nie wytrzymała i zaatakowała słownie dziennikarzy. - Nie wiem, co to ma wspólnego z Novakiem Djokoviciem. Nie wiem, co byście chcieli, żebyśmy w związku z tym zrobili. To są incydenty, które nie mają nic wspólnego z zawodnikami, ale wy nadal wiążecie to wszystko ze sportowcami. Jakiejkolwiek odpowiedzi bym nie udzieliła, to sobie ją zinterpretujecie tak, jak chcecie - wypaliła Białorusinka. - Jestem zawodniczką, a pytasz mnie o rzeczy, które - jak sądzę - nie są w mojej gestii, ja nie mam nad nimi kontroli! - denerwowała się 33-latka, cytowana przez PuntodeBreak.com.