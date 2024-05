Aż wrze po słowach byłej liderki WTA. Nie dają spokoju. "Zlepek kłamstw"

Simona Halep po zmaganiach w US Open 2022 wpadła w poważne tarapaty. W organizmie zawodniczki wykryto niedozwoloną substancję - lek Roxadustat , który wpływa na proces tworzenia czerwonych krwinek . W październiku 2022 roku była liderka światowego rankingu WTA została tymczasowo zawieszona przez władze tenisa . Mimo trudnej sytuacji, Halep usilnie broniła swej niewinności i zaprzeczała, że świadomie stosowała doping. "Kiedy zostałam oskarżona przez ITIA o stosowanie niedozwolonej substancji przeżyłam najgorszy koszmar, jaki mógł się zdarzyć. Nie tylko moje imię zostało zbrukane, ale mam do czynienia z ciągłymi atakami ze strony ITIA, z powodu którego nie mogę zrozumieć, aby udowodnić moją winę, podczas gdy nigdy nawet nie myślałem o stosowaniu dopingu" - oznajmiła w oświadczeniu reprezentantka Rumunii.

Koszmar Halep skończył się w 2024 roku. Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy do spraw Sportu w Lozannie skrócił 32-letniej sportsmence okres zawieszenia za doping z czterech lat do dziewięciu miesięcy . Tym samym zawodniczka mogła wrócić w tym sezonie na kort.

Była liderka rankingu WTA wspomina trudne chwile, a w komentarzach burza. Fani nie chcieli milczeć

Zawodniczka udzieliła niedawno wywiadu "Tennis Channel" i po raz kolejny odniosła się do swojej kary. W szczerej rozmowie z Jonem Wertheimem broniła swojej niewinności i stwierdziła, że nie zrobiła nic złego.

Więc uczciwość jest, jak powiedziałeś na początku prawdopodobnie najważniejszą rzeczą dla wszystkich, a ja chciałam tylko pokazać prawdę. Walczyłam o to i wiedziałam, że ten dzień nadejdzie, nawet jeśli to potrwa tak długo. Zawsze szanowałam tenis i chciałam, aby ludzie wiedzieli, rozumieli i wreszcie, aby CAS powiedział, że nie zrobiłam nic złego w tenisie

" To było najważniejsze zwycięstwo i zachowam je na całe życie . Nawet jeśli przeszłam przez kilka naprawdę trudnych momentów, teraz czuję się dobrze" - dodała sportsmenka.

"9-miesięczny zakaz nie jest oczyszczeniem. Czy cały 'wywiad' to tylko zlepek kłamstw?", "Straciłam cały szacunek do Halep przez to, jak próbowała się wybielić, bądź wdzięczna, że twój zakaz został zmniejszony i za wszelką cenę wznowiłaś karierę. Ale wielokrotne mówienie, że została 'oczyszczona', jest nieuczciwe i manipulacyjne", "Naprawdę niewiarygodne", "Nie została oczyszczona. Teraz po prostu kłamie" - denerwowali się internauci na platformie X.