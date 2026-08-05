Aż trudno uwierzyć. Chwalińska ujawnia o życiu prywatnym. Tak się nazwała

Po wielkim sukcesie, jakim był sam awans do finału Rolanda Garrosa, Maja Chwalińska trafiła na okładkę polskiej edycji magazynu "Vogue". Podczas przeprowadzonej sesji zdjęciowej nasza tenisistka odpowiedziała na kilka pytań dotyczących jej życia, kariery i świata sportu. A teraz możemy zobaczyć tego efekty.

W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, w którym zamieszczone zostały wypowiedzi 24-letniej zawodniczki.

- Jakiej cechy charakteru nie widać w twojej grze, ale jest kluczowa poza kortem? - brzmiało jedno z pytań.

Myślę, że nieustępliwość. Mam się rozwinąć?

Maja Chwalińska w ogniu pytań. Zaskakujące, jak się nazwała

Redakcja zapytała ją także, jakiego SMS-a chciałaby wysłać do samej siebie sprzed 5 lat. - Będzie dobrze - stwierdziła krótko.

Wymieniła przy tym Rogera Federera jako tą osobę ze świata tenisa, z którą najbardziej chciałaby zmierzyć się na korcie. I przyznała, że sama jest przykładem na to, że spryt i szeroki wachlarz technicznych zagrań może okazać się skuteczną bronią w stawce także w obecnych czasach.

- Myślę, że jest dużo miejsca w czołówce kobiecego tenisa na grę nie tylko siłową - stwierdziła Maja Chwalińska.

Jako najbardziej ciekawa jawi się jednak część wypowiedzi 24-latki dotycząca jej przedmeczowych zwyczajów, które zawsze pozwalają jej odnaleźć odpowiedni balans.

- Lubię swój rytuał z herbatką i krzyżówkami. Śmieję się, że w środku jestem babcią - przyznała Maja Chwalińska, nazywając samą siebie w dość zaskakujący sposób.

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Maja Chwalińska Grzegorz Wajda East News

Maja Chwalińska Photo by ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP





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