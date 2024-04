Porsche znów odjechało. Trzy lata z rzędu Aryna Sabalenka docierała do finału turnieju w Stuttgarcie, ale nigdy nie wróciła do domu z Porsche. Szansa na uzupełnienie swojego garażu o prestiżową markę nie została teraz wykorzystana

Porażki mają swoje bolesne konsekwencje . W WTA Race Białorusinka spadła na trzecią lokatę, ustępując miejsca Jelenie Rybakinie. Do Kazaszki traci obecnie 565 punktów , a do liderującej Igi Świątek 707 "oczek" . Coraz gorzej wygląda również jej sytuacja w ogólnym rankingu WTA. Co prawda formalnie utrzymuje się na pozycji numer dwa, ale w wirtualnym zestawieniu wyprzedza ją Coco Gauff. Jeśli Arynie pójdzie źle także w Madrycie, może ześlizgnąć się jeszcze niżej.

Najnowsze zdjęcia Aryny Sabalenki z Madrytu. Kibice reagują

Ona sama w stolicy Hiszpanii zdaje się czuć jak ryba w wodzie. Chętnie bierze udział w publicznych eventach, niedawno uczestniczyła na przykład w prezentacji w hali Caja Magica. Towarzyszył jej m.in. Feliciano Lopez, dyrektor Mutua Madrid Open. U jego boku czuła się swobodnie. To nie wszystko. Swoje dobre samopoczucie Aryna uwieczniła na fotografiach, które właśnie trafiły do sieci. " Wszystkie uśmiechy w Madrycie " - podpisała ujęcia.

Jeśli w Madrycie Aryną Sabalenka dotrze do finału, może spotkać się tam z Igą Świątek, podobnie zresztą jak przed rokiem. To byłby pojedynek pełen emocji i smaczków. Do tej pory tenisistki rywalizowały ze sobą na korcie dziewięciokrotnie, a statystyka przemawia na korzyść Polki. Wygrywała sześć razy (Doha 2022, Stuttgart 2022, Rzym 2022, US Open 2022, Stuttgart 2023, WTA Finals 2023), przy trzech zwycięstwach Białorusinki (WTA Finals 2021, WTA Finals 2022, Madryt 2023).