Aż 161 minut trzysetowej batalii Polaka w ATP. Finał już wszystko wyjaśni

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

W najbliższy poniedziałek okaże się, kto będzie miał szansę na grę w kwalifikacjach US Open. Maks Kaśnikowski tego doświadczył dwa lata temu, wtedy był pewny debiutu w Nowym Jorku już w czerwcu. A teraz w czerwcu był wyjazdu do USA daleko. Ta sytuacja jest już nieaktualna - w piątek 23-latek zrobił potężny krok w kierunku gry o start w Wielkim Szlemie. Wszystko za sprawą meczu ćwierćfinałowego w challengerze ATP w Tampere.

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Maks KaśnikowskiAndrzej GrupaINTERIA.PL

W połowie maja Maks Kaśnikowski przystępował do niewielkiego turnieju ITF M25 w Bol jako 311. zawodnik w światowym rankingu. Był o sto pozycji za nisko, by móc myśleć o kwalifikacjach Wimbledonu, a właśnie wtedy zamykały się listy.

Minęły dwa miesiące, sytuacja jest zgoła inna. W międzyczasie był triumf w Bol, mający spore znaczenie w sferze mentalnej, a pięć spotkań pozwoliło złapać odpowiedni rytm. Później półfinał challengera w Braszowie, ćwierćfinał w Jassach, teraz zaś kolejny znakomity występ w Tampere. O tyle ważny, że to ostatnia możliwość wskoczenia do kwalifikacji US Open - zgłoszenia nastąpią na bazie najbliższej, poniedziałkowej aktualizacji rankingu ATP.

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Tenis

Możliwa nagła zmiana ws. wyjazdu Polaka na US Open. Zostały ostatnie godziny

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

W Tampere, w challengerze ATP 75, Kaśnikowski w środę awansował w rankingu "na żywo" na 235. pozycję, dzięki zwycięstwu w 1/8 finału z Eero Vasą.

Ewentualne pokonanie Czecha Hynka Bartona w piątkowym ćwierćfinale pozwalało wyprzedzić siedmiu kolejnych rywali. To jeszcze nie dawało gwarancji wyjazdu do Nowego Jorku, ale znacznie przybliżało.

Reprezentant Polski poznał swój los po 161 minutach rywalizacji.

ATP Challenger w Tampere. Maks Kaśnikowski kontra Hynek Barton. Stawką półfinał

Jeszcze w środę bukmacherzy dość wyraźnie wskazywali na Czecha, to on był ich faworytem do awansu do półfinału. A wraz z upływem godzin te proporcje się wyrównywały, jakby doceniano zwycięstwa Kaśnikowskiego w Rumunii.

W początkowej fazie spotkania obaj mieli problemy z utrzymaniem swoich serwisów, zawodziło zwłaszcza drugie podanie. A gdy wszystko się ustabilizowało, break pointów było już na lekarstwo. I tak naprawdę w pierwszej partii powinien rozstrzygać wszystko tie-break. W dwunastym gemie Kaśnikowski prowadził 40-15. I przegrał cztery kolejne akcje. A to oznaczało wynik 5:7.

Maks Kaśnikowski
Maks KaśnikowskiPaweł Rychter/Enea Poznan Openmateriały prasowe

W drugiej partii Polak bardzo szybko wywalczył breaka, na starcie. A później w miarę bezpiecznie wygrywał swoje gemy, jedynie w szóstym Barton mógł odrobić stratę. Gdy jednak Kaśnikowskiemu pozostało domknąć seta, pojawiły się problemy. Stracił dwa setbole, za moment Czech uzyskał trzy szanse na 5:5. To jednak Polak ostatecznie wygrał tę końcówkę, wyrównał stan meczu.

I podobnie było już w decydującej rozgrywce. Do stanu 5:5 nie było większych emocji. A później Kaśnikowski wygrał osiem z dziewięciu ostatnich akcji. Pokonał Czecha 5:7, 6:4, 7:5, pozbawił rywala szans na wyjazd na kwalifikacje US Open.

Sam zaś ma te nadzieje, może udać się nawet w sytuacji, gdyby pozostał w okolicy 230. miejsca, choć to nic pewnego. Awans w Tampere do finału już by jednak wszystko przesądził. Polaka zagra o ten cel w sobotę z Finem Otto Virtanenem - tym samym, który w czerwcu stoczył dwa thrillery z Kamilem Majchrzakiem. I jeden z nich wygrał - w Birmingham. W Tampere Virtanen jest rozstawiony z "2".

Tampere (M)
Ćwierćfinały
24.07.2026
14:40
Zakończony
Wszystko o meczu
Maks Kaśnikowski
Maks KaśnikowskiMike Stobe / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

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