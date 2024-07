Awaria WTA, a Polka już wie. Awans o 34 miejsca, królowa polowania

Iga Świątek pozostanie liderką rankingu WTA przynajmniej do drugiej połowy września, już po US Open, ale prawdopodobnie - jeszcze dłużej. Nowe tenisowe notowania pojawiają się co tydzień w poniedziałęk, niemal zawsze nad ranem polskiego czasu. Chyba że trwa akurat turniej dwutygodniowy - Wielki Szlem bądź dłuższe zawody WTA 1000 - wtedy aktualizowany on jest co dwa tygodnie.