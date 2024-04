Awantura w Rosji, gromy sypią się na tenisistów. "Drużyna bezdomnych". Rywalka Świątek się odgryzła

Kiedy Międzynarodowy Komitet Olimpijski podjął decyzję, by dopuścić do startu w igrzyskach olimpijskich w Paryżu reprezentantów Rosji i Białorusi, w neutralnych barwach, wywołało to ogromne kontrowersje w całym świecie. Nikt jednak nie przypuszczał, że prawdziwe oburzenie wybuchnie w samej Rosji, gdzie rozpętała się olbrzymia kłótnia, w której tenisiści zostali nazwani "bezdomnymi" i "zagranicznymi agentami".