Awantura w Madrycie, znów to samo. Protest nie pomógł. Będzie nowa "1" na świecie

Sobotnie porażka Igi Świątek z Ann Li mocno ograniczyła dla polskich kibiców emocje związane z Mutua Madrid Open, choć wciąż mamy jeszcze jednego przedstawiciela w tych zawodach. Mowa o Janie Zielińskim - w środę w deblu czeka go pojedynek o 1/4 finału. I wspólnie z Lukem Johnsonem będą faworytami potyczki z parą Tallon Girekspoor/Brandon Nakashima, czyli raczej duetem znanym z singla.

W kobiecych zmaganiach wszystkie ćwierćfinalistki, tak w grze pojedynczej, jak i podwójnej, zostały wyłonione już w poniedziałek. A na wtorek zaplanowano pierwsze starcia w 1/4 finału - po dwa w obu tych specjalizacjach. Pokazać się miała liderka światowego rankingu Aryna Sabalenka, ale też zawodniczka, która właśnie dziś - po trzech miesiącach - mogła na tron wrócić. Mowa o Katerinie Siniakovej - jednej z najlepszych, jeśli nie najlepszej, deblistce świata.

WTA 1000 w Madrycie. Sceny pod koniec pierwszego seta w meczu o półfinał turnieju. Decydowały się losy numeru "1" na świecie

Tę pozycję numer 1 w rankingu deblistek niespełna 30-letnia Czeszka straciła w styczniu - podczas Australian Open. Grała wtedy razem z Taylor Townsend, dotarły do ćwierćfinału. I porażka na tamtym etapie sprawiła, że miejsce Siniakovej na szczycie listy zajęła Elise Mertens.

Czeszka w tej pierwszej fazie sezonu grała także wspólnie z Shuai Zhang, Barborą Krejcikovą i Storm Hunter. Od Indian Wells gra już tylko z Townsend - znów osiągają imponujące wyniki. Tytuł w Kalifornii, później tytuł w Miami, teraz miały już w dorobku dwa zwycięstwa na mączce w Madrycie. Choć to pierwsze, z Ludmiłą Kiczenok i Desirae Krawczyk, rodziło się w bólach. Wygrały jednak 10-8 trzeciego seta, awansowały.

A we wtorek walczyły o 13. zwycięstwo z rzędu, szczególnie istotne dla Siniakovej. W razie awansu do półfinału mogła wyprzedzić w klasyfikacji WTA "na żywo" Mertens.

Taylor Townsend i Katerina Siniakova

Rywalkami amerykańsko-czeskiego duetu była para: Ulrikke Eikeri/Quinn Gleason. W trzecim gemie przełamana została Siniakova, później Eikeri, a następnie - Townsend. Gdy Norweżka z Gleason odskoczyły na 4:2, sytuacja faworytek w tym gemie była już dość skomplikowana. Wszystko się jednak zmieniło, ustawienie z Siniakovą z tyłu, a Townsend z przodu zaczęło dawać efekty.

Kluczowym momentem meczu mogła być scena z końcówki dziesiątego gema. Eikeri i Gleason obroniły dwie piłki setowe, została trzecia. Przy równowadze. Po zagraniu Norweżki piłka odbiła się w okolicy linii końcowej, Townsend od razu pokazała, że był aut. System go jednak nie wywołał, sędzia Jennifer Zhang pokazała, na żądanie zawodniczek, zapis z systemu elektronicznego. A tam był kontakt piłki z linią.

Obie protestowały, wróciły do miejsca odbicia piłki, prosiły kamerzystę, by pokazał ślad uderzenia. A później podszedł do nich supervisor turnieju - tłumaczył, że sędziowie muszą być konsekwentni. I jeśli system wywołuje aut, to decyzja zostaje uznana.

Tyle że w Madrycie pojawiają się wątpliwości, czy ten system jest dobrze skalibrowany. Podobne sceny były już w dwóch spotkaniach Jeleny Rybakiny - raz na niekorzyść Kazaszki, raz, w starciu z Potapową, na jej korzyść. A dziś denerwowała się Mirra Andriejewa, uważała, że był aut po zagraniu Leylah Fernandez.

To w sprawie tego śladu piłki interweniowały Katerina Siniakova i Taylor Townsend. Decyzja o punkcie dla ich rywalek została utrzymana

Za chwilę faworytki przegrały gema przy serwisie Siniakovej, zamiast 6:4, było 5:6. Skończyło się jednak tie-breakiem, wygranym przez Czeszkę i Townsend 7-4. A drugi set był już raczej pod kontrolą turniejowych "2". Swoje gemy wygrywały łatwo, te przy podaniu Gleason i Eikeri kończyły się decydującymi punktami przy stanie 40-40.

Siniakova i Townsend wygrały 7:6 (4), 6:1. A to oznacza, że w najbliższej aktualizacji rankingu, 4 maja, dojdzie do zmiany światowej "1". Nową będzie Siniakova. A jeśli zdobędą też trzeci tytuł WTA 1000 z rzędu, to również i Townsend zdoła nieznacznie wyprzedzić Belgijkę Mertens.

Katerina Siniakova

Elise Mertens

Tomas Martin Etcheverry - Arthur Fils. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport