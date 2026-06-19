Awantura o pieniądze dla Chwalińskiej od polskiego rządu. Następny sprzeciw

Grzegorz Płaczek , w rozmowie w RMF FM, wprost przyznał, że nie podoba mu się, że Maja Chwalińska dostała stypendium od ministerstwa sportu i turystyki. "Uważam, że pieniądze z budżetu państwa oraz od sponsorów - jeżeli ktoś idzie ze sztandarem pomagania tym, którzy się rozwijają - powinny iść dla tych, którzy się rozwijają i naprawdę nie mają pieniędzy, żeby kupić rakiety albo buty" - wyjaśnił.

Stwierdził, że nie jest wielkim fanem tenisa i nie pamięta początków kariery Chwalińskiej. Tymczasem pierwsze sukcesy na korcie miały przypaść za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości.

Jeżeli wcześniejsze rządy nic nie zrobiły, żeby pomagać młodym sportowcom, to oczywiście nie powinno to mieć miejsca. To jest absolutnie skandaliczne

"Wydajemy pieniądze na głupoty. Natomiast tam, gdzie powinny być wydawane i tam gdzie, ten polski narybek powinien być pielęgnowany, to - jeżeli nie było - to tylko wstyd" - dopowiedział.

Sprzeciw wobec pieniędzy dla Chwalińskiego od polskiego rządu. "Podpisuję się dwiema rękami"

Wcześniej podobny stanowczy pogląd w sprawie państwowego stypendium dla Mai Chwalińskiej zaprezentował kolega Grzegorza Płaczka z Konfederacji, doradca prezydenta Karola Nawrockiego, a niegdyś siatkarski mistrz świata (2014), Marcin Możdżonek.

Jego zdaniem sukces tenisistki na wielkoszlemowym Roland Garros to absolutnie nie zasługa polskiego systemu szkolenia, a przyznanie jej przez resort Jakuba Rutnickiego 9600 zł brutto dofinansowania to po prostu zagrywka PR-owa i próba podpięcia się pod sportowe osiągnięcie.

"Przyznawanie publicznych pieniędzy w momencie, gdy zawodniczka za sam finał w Paryżu swoją ciężką pracą zdobyła ponad 3 miliony złotych netto, nie ma nic wspólnego z realnym wspieraniem jej kariery. To klasyczna próba podpięcia się pod cudze osiągnięcia" - opisywał.

Gdzie był resort, gdy Chwalińska była obiecującą nastolatką i borykała się z problemami finansowymi, nie mając za co opłacić noclegów podczas zagranicznych turniejów? Wtedy polski system był ślepy

Apelował o stworzenie systemu, który wspomoże polskich sportowców jeszcze zanim ci staną się sławni. "Marcin Możdżonek jest mistrzem świata, w związku z tym zakładam, że wie, co mówi. (...) Absolutnie się zgadzam i podpisuję się dwiema rękami" - odniósł się do tego Płaczek.

Podpytywany o porównanie sytuacji sportowców i artystów, od razu odpowiedział, że nie są one tożsame i artyści nie powinni dostawać państwowych dofinansowań zanim osiągną sukces.

"Zawodowym sportowcem można być do 20-30. roku życia, a artystą można być do końca życia. Jeżeli jest się zawodowym sportowcem, to trenuje się naprawdę bardzo dużo i nie ma się chwili na nic. Natomiast jeśli ktoś jest artystą, ma więcej czasu" - podsumował szef klubu parlamentarnego Konfederacji.





Uroczyste spotkanie ministra Jakuba Rutnickiego z Mają Chwalińską materiały prasowe