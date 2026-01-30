Awans Rybakiny i nagła decyzja. WTA ogłasza, Kazaszka jednak wycofana

Skoro Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina znalazły się w dwóch różnych częściach drabinki, finał z ich udziałem w pierwszym wielkoszlemowym turnieju sezonu był bardzo prawdopodobny. Imponowały w końcówce poprzedniego sezonu, między sobą rozstrzygnęły kwestię tytułu w WTA Finals w Rijadzie. A tak jak poprzedni sezon kończył się rywalizacjami na kortach twardych, tak ten kolejny rozpoczął się na tej samej nawierzchni. Sabalenka triumfowała w Brisbane, nie doszło tam do jej potyczki z Rybakiną, bo Kazaszka miała chwile słabości w starciu w Karoliną Muchovą.

W Melbourne obie jednak grały już znakomicie. Wygrały sześć spotkań, wszystkie 2:0. I to one w sobotę po godz. 9.30 polskiego czasu zagrają o tytuł. Dla Białorusinki już potencjalnie piąty w karierze, za to trzeci w Melbourne. Dla Kazaszki dopiero drugi, bo wygrała dotąd tylko na londyńskiej trawie. A w poprzednim sezonie Wielkie Szlemy nie były dla niej powodem do chluby.

Dzień przed finałem AO zapadła decyzja ws. występu Kazaszki w Abu Zabi

Wszystkie najlepsze tenisistki swoje kolejne występy planują z dużym wyprzedzeniem - to samo dotyczy oczywiście również Sabalenki i Rybakiny. Rok temu po rywalizacji w Australii był tydzień przerwy przed rozpoczęciem zmagań w tzw. Middle East Swing, czyli turniejach w Abu Zabi (WTA 500), Dosze (WTA 1000) i Dubaju (WTA 1000), w tym czasie odbył się turniej w Linzu (WTA 500). Teraz zmagania w Austrii odbędą się na innej nawierzchni, do tego w innym terminie: na początku kwietnia. A Abu Zabi zaczyna się natychmiast po pierwszym Wielkim Szlemie.

Jelena Rybakina David Gray AFP

Do tego turnieju zgłosiła się już wcześniej Jelena Rybakina - i to nie powinno dziwić. Kazaszka lubi grać w zawodach tej rangi, Abu Zabi opuściła tylko w 2022 roku, wygrała tu zaś w sezonie 2024. A rok temu dotarła do półfinału, przegrała go z późniejszą triumfatorką - Belindą Bencic. Teoretycznie teraz powinna więc bronić 195 punktów.

W sytuacji awansu do finału Australian Open spodziewano się jednak, że Kazaszka podejmie decyzję o wycofaniu się z gry w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. I taka decyzja w piątek zapadła - jej nazwisko zniknęło z listy uczestniczek w systemie WTA. Podobnie jak i Elise Mertens, która w sobotę zagra o tytuł w deblu. Już wcześniej z gry wycofała się tutaj Marketa Vondrousova. Teraz doszły jeszcze Victoria Mboko i Barbora Krejcikova. Ich zdjęcia zostały usunięte z oficjalnej strony turnieju.

Rybakina straci więc punkty zdobyte rok temu, ale w to miejsce wskoczy 108 oczek za niedawny ćwierćfinał WTA 500 w Brisbane, ta zdobycz nie mieściła się w jej dorobku. Nie będzie to więc jakoś szczególnie odczuwalne. I tak pozostanie trzecią zawodniczką w rankingu WTA, choć jeśli pokona Sabalenkę, będzie miała niewielką stratę do drugiej Igi Świątek.

Rozwiń

Wszystkie gwiazdy są zaś na razie na liście zgłoszeń do WTA 1000 w Dosze. Choć nie wiadomo, czy Sabalenka zdecyduje się na wyjazd do Kataru. Jej turnieje na Bliskim Wschodzie wychodziły ostatnio fatalnie, a czasem nawet z nich rezygnowała.

W Abu Zabi wystąpi zaś jedna reprezentantka Polski: będzie to w deblu Katarzyna Piter. W eliminacjach singla miała wystąpić Magda Linette, poznanianka jednak pojawi się dopiero w Dosze.

Jelena Rybakina ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP

Rybakina pokonuje Sramkovą w dwóch setach i awansuje do ćwierćfinału Qatar Open AP © 2025 Associated Press