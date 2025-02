Awans o 86 miejsc, trzy pozycje za Świątek. Zaskakującego efekty wyjątkowego finału

Turniej WTA 500 w Linzu był pierwszym tej rangi po Australian Open, a czwartym w sezonie. Wcześniej po 500 punktów zawodniczki mogły zdobyć w United Cup (Coco Gauff), Brisbane (Aryna Sabalenka) i Adelajdzie (Madison Keys). Teraz już odbywa się kolejne impreza WTA 500 w Abu Zabi, będąca wstępem do zmagań w Dosze i Dubaju. Mimo że jeszcze bez udziału Igi Świątek czy Aryny Sabalenki, ale za to choćby z Jeleną Rybakiną. Reklama

W Linzu te najlepsze tenisistki też nie grały, najwyżej rozstawioną była Karolina Muchova (20 WTA), która zresztą dostała "dziką kartę", zgłosiła się już po czasie. Do finału dotarły zaś: rozstawiona z czwórką Jekaterina Aleksandrowa (WTA 31) z rozstawioną z piątką Dajaną Jastremską (WTA 33). Już sam fakt, że o tytuł mierzyły się tenisistki z Rosji i Ukrainy, dodawał temu wydarzeniu szczególnego znaczenia. A sam mecz był absolutnie wyjątkowy, takiego finału nie było bowiem od dawna.

Dajana Jastremska wygrała dziewięć gemów z rzędu w finale WTA 500 w Linzu. I... przegrała całe spotkanie

Aleksandrowa, jedna z dziewięciu tenisistek, które w poprzednim sezonie ograły Igę Świątek, już po raz trzeci walczyła bowiem w decydującym spotkaniu Upper Austria Ladies Linz. I wszystko wskazywało na to, że dość łatwo upora się z Jastremską. Prowadziła 6:2, 3:0, gdy doszło do radykalnego zwrotu sytuacji. I nie wynikało to z problemów zdrowotnych Rosjanki.

30-latka z Czelabińska, ale od lat mieszkająca w Pradze, od grudnia przegrała pięć z sześciu spotkań, była w wyraźnym dołku. Zmagania w Austrii były przełomem, ale w finale nagle... przegrała dziewięć gemów z rzędu. Reklama

Jekaterina Aleksandrowa z trofeum po tytule w Linzu / Gerd Schifferl/APA-PictureDesk via AFP

Jastremska doprowadziła ze stanu 0:3 w drugim secie do 6:3, w trzecim prowadziła już 3:0. I znów doszło do radykalnego odwrócenia sytuacji. Aleksandrowa wygrała siedem z dziewięciu kolejnych gemów, to doprowadziło ją do końcowego sukcesu.

A triumf w Linzu oznaczał nie dość, że skok w rankingu WTA - o pięć pozycji, na 25. miejsce. Dla Rosjanki to o tyle istotne, że wkrótce ma bronić 530 punktów, to efekt m.in. awansu do WTA 1000 w Miami, po pokonaniu Świątek czy Jessiki Peguli. I jej rozstawienie we French Open wcale nie jest pewne.

Największy skok Aleksandrowa wykonała jednak w rankingu WTA Race, oddającym sytuację tylko w tym sezonie, a będącym wyznacznikiem do ustalenia składu na listopadowy WTA Finals w Rijadzie.

Rosjanka, po nieudanych startach, zajmowała w nim odległe 93. miejsce, miała w dorobku zaledwie 71 punktów. W Linzu dodała zaś 500, wskoczyła do najlepszej dziesiątki! Teraz jest siódma, ma 571 punktów. To zaś miejsce dające prawo walki o miliony dolarów w Arabii Saudyjskiej. Trzy pozycje wyżej jest z kolei Iga Świątek. Reklama

Czołówka rankingu WTA Race:

1. Madison Keys - 2554 pkt

2. Aryna Sabalenka - 1800 pkt

3. Iga Świątek - 1105 pkt

4. Coco Gauff - 930 pkt

5. Paula Badosa - 841 pkt

6. Clara Tauson - 575 pkt

7. Jekaterina Aleksandrowa - 571 pkt

8. Emma Navarro - 539 pkt

9. Dajana Jastremska - 510 pkt

10. Diana Sznajder - 489 pkt

Jekaterina Aleksandrowa / AFP

Dajana Jastremska / David Gray / AFP