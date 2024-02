Awans Magdy Linette. Demolka w drugim secie, rollercoaster w meczu Polki

Magda Linette to aktualnie 55. zawodniczka światowego rankingu WTA. Polka w turnieju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nie jest nawet rozstawiona. Początek roku nie jest udany dla naszej tenisistki, która przegrała cztery ostatnie mecze. Tenisistka z Poznania rywalizację na pierwszej rundzie kończyła w Hua Hin, Australian Open i Adelajdzie, a w Brisbane zdołała pokonać tylko jedną przeciwniczkę.

W pierwszej rundzie turnieju w Abu Zabi, gdzie jej rywalką była Alexandra Eala, plasująca się na 187. miejscu w zestawieniu WTA. Zaledwie 18-letnia Filipinka na początku lutego 2024 roku dotarła w singlu do półfinału turnieju rangi ITF 50 w Pune w Indiach, gdzie została zatrzymana przez Rosjankę Polinę Kudiermietową. W tych samych zmaganiach Eala triumfowała w deblu. Wcześniej w tym sezonie Eala odpadła z Australian Open już po pierwszym spotkaniu kwalifikacji. Eala to triumfatorka juniorskiego US Open z 2022 roku w grze pojedynczej, a ponadto ma w dorobku młodzieżowe wielkoszlemowe zwycięstwa w deblu (Roland Garros w 2021 roku i Australian Open 2020).