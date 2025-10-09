Partner merytoryczny: Eleven Sports

Awans do ćwierćfinału ze Świątek, a potem taka decyzja. Paolini jednak rezygnuje z tego występu

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Kilkanaście minut przed 11:00 Jasmine Paolini zagwarantowała sobie awans do ćwierćfinału WTA 1000 w Wuhan. Po czterech godzinach okazało się, że zmierzy się w nim z Igą Świątek. Nasza reprezentantka pokonała bowiem Belindę Bencić po dwusetowym pojedynku. Jeszcze zanim rozpoczął się mecz z udziałem Polki, Włoszka podjęła absolutnie kluczową decyzję. Na stronie kobiecych rozgrywek pojawił się specjalny komunikat. I patrząc na jego treść, nie ma wątpliwości, że tenisistka z Italii stawia wszystko na jedną kartę.

Jasmine Paolini podjęła kluczową decyzję jeszcze zanim Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału
Jasmine Paolini podjęła kluczową decyzję jeszcze zanim Iga Świątek awansowała do ćwierćfinałuLintao ZhangGetty Images

Jasmine Paolini dotarła na turniej WTA 1000 w Wuhan prosto z Pekinu, gdzie rywalizowała do ostatniego dnia zmagań. Razem z Sarą Errani obroniły tytuł w deblu. Włoszka nie mogła jednak liczyć na chwilę oddechu. Musiała wziąć udział także w ostatnim tysięczniku w tym sezonie, gdyż rywalizuje o prawo startu w WTA Finals w grze pojedynczej. W duetach ten awans ma już zagwarantowany. Przed rozgrywkami w Wuhan reprezentantka Italii znajdowała się na 9. pozycji w zestawieniu Race, mając 65 pkt straty do ósmej Jeleny Rybakiny. To właśnie między tymi zawodniczkami powinna się rozegrać batalia o ostatnie premiowane miejsce, choć w teorii pewna awansu nie jest również siódma Mirra Andriejewa.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Iga Świątek zeszła z kortu i od razu dostała wiadomość. Już po meczu Sabalenka - Rybakina

Bartosz Nawrocki
Bartosz Nawrocki

    Niewiele brakowało, a singlowa przygoda Paolini z ostatnim tysięcznikiem w tym sezonie zakończyłaby się już na pierwszej przeszkodzie, którą miała do pokonania. Yue Yuan miała na rakiecie piłkę na 5:3 w drugim secie, później mogłaby serwować po zwycięstwo w spotkaniu. Ostatecznie Jasmine odwróciła losy potyczki i zameldowała się w trzeciej rundzie. Dzisiaj stanęła do walki z Clarą Tauson. I znów Włoszka przegrała premierową odsłonę, musiała gonić wynik. Lepiej wytrzymała jednak trudy meczu od rywalki. Dunka narzekała na kontuzję, prosiła o przerwę medyczną w końcówce drugiej partii. Ostatecznie zawodniczka ze Skandynawii skreczowała przy stanie 3:6, 6:1, 3:1 dla tenisistki z Italii.

    Zobacz również:

    Iga Świątek
    Tenis

    Finalistka Wimbledonu zdyskwalifikowana, ITIA ogłasza. Świątek w centrum zamieszania

    Jakub Rzeźnicki
    Jakub Rzeźnicki

      WTA Wuhan: Jasmine Paolini podjęła kluczową decyzję. Stawia wszystko na jedną kartę

      Dzięki temu Paolini awansowała do ćwierćfinał WTA 1000 w Wuhan w grze pojedynczej. To samo uczyniła także Jelena Rybakina, więc reprezentantka Kazachstanu nie daje za wygraną. W efekcie rywalizacja o miejsce w WTA Finals robi się coraz ciekawsza. Jeszcze przed meczem Igi Świątek z Belindą Bencić, który wyłaniał kolejną przeciwniczkę dla Jasmine, Włoszka podjęła bardzo istotną decyzję. Informował o tym komunikat na stronie kobiecych rozgrywek. Tenisistka z Italii postanowiła się wycofać wraz z Sarą Errani z deblowych zmagań w Wuhan. To oznacza, że tym razem panie nie zdobędą tytułu. Po triumfie w Pekinie miały okazję na dublet w chińskich tysięcznikach.

      W ten sposób Paolini postawiła wszystko na jedną kartę i zamierza z całych sił skupić się na walce o udział w singlowym turnieju kończącym sezon w głównym cyklu WTA. Taka decyzja Jasmine w porozumieniu ze swoją starszą rodaczką spowodowała, że Bianca Andreescu oraz Yue Yuan awansowały do ćwierćfinału debla walkowerem i jutro powalczą z rozstawioną z "8" parą Anna Danilina/Aleksandra Krunić.

      Zobacz również:

      Jekaterina Aleksandrowa rywalizowała w Wuhan z Jessiką Pegulą
      Tenis

      Zacięty finał ze Świątek, teraz 5:2 i zwrot. Rozstawiona za burtą w Wuhan

      Katarzyna Koprowicz
      Katarzyna Koprowicz

        Zobaczymy, jak daleko uda się zajść Włoszce w singlowych zmaganiach w Wuhan. Zarówno ona, jak i Rybakina, staną w piątek przed ogromnym wyzwaniem. Najpierw, bo nie przed godz. 7:00 czasu polskiego, zobaczymy w akcji Jelenę. Reprezentantka Kazachstanu zmierzy się w batalii o najlepszą "4" z Aryną Sabalenką, która jest do tej pory niepokonana w Wuhan, ma bilans 19-0. Z kolei Paolini powalczy nie przed godz. 13:00 czasu polskiego z naszą Igą Świątek I mamy nadzieję, że to raszynianka zamelduje się w półfinale. Szykuje się zatem pasjonujący dzień, który może sporo wyjaśnić w kontekście walki o WTA Finals.

        Zobacz również:

        Iga Świątek
        Iga Świątek

        Świątek miażdży kolejną mistrzynię. Już jest 6:0. A Polka dopiero się rozkręca

        Łukasz Żurek
        Łukasz Żurek
        Iga Świątek- Marie Bouzkova. Skrót. WIDEO© 2025 Associated Press
        Tenisistka w sportowej czapce i jasnej koszulce z rakietą w prawej ręce okazuje silne emocje po wygranym punkcie na profesjonalnym korcie tenisowym.
        Iga ŚwiątekADEK BERRYAFP
        Jasmine Paolini
        Jasmine PaoliniDIMITAR DILKOFFAFP
        Sara Errani i Jasmine Paolini
        Sara Errani i Jasmine PaoliniCARL DE SOUZA / AFPAFP

        Najnowsze

      • Piłka nożna
      • Żużel
      • Zimowe
      • Koszykówka
      • Sporty walki
      • Siatkówka
      • Hokej
      • Piłka ręczna
      • Tenis
      • Motorowe
      • Inne
      • Redakcja