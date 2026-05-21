Awans Chwalińskiej na Roland Garros, a to nie koniec. Jest sukces kolejnej Polki

Kilka tygodni temu Maja Chwalińska i Martyna Kubka tworzyły duet podczas deblowego starcia z Ukrainą w trakcie meczu BJK Cup w Gliwicach. Dzisiaj pierwsza z nich cieszy się z debiutanckiego awansu do głównej drabinki Roland Garros. 24-latka przeszła eliminacje Roland Garros w znakomitym stylu, nie tracąc seta. Najwięcej problemów sprawiła jej Suzan Lamens. Podczas czwartkowego pojedynku Maja dwukrotnie odrabiała straty w końcówce partii, w drugiej odsłonie wróciła nawet ze stanu 3:5. Ostatecznie pokonała Holenderkę 7:6(4), 7:5.

Swoją walkę o prawo startu w wielkoszlemowych kwalifikacjach toczy Martyna. 25-latka stopniowo poprawia swoją "życiówkę" w rankingu (na ten moment 254. miejsce) i wiemy już, że kolejny progres nastąpi podczas notowania, które ukaże się w najbliższy poniedziałek. To efekt występu na turnieju ITF W75 w Koszycach. Dziś Kubka walczyła o awans do półfinału słowackich zmagań. Po drugiej stronie siatki zameldowała się reprezentantka gospodarzy - Nina Vargova. 20-latka plasuje się aktualnie na 576. pozycji w kobiecym zestawieniu, ale w ostatnich dniach spisywała się bardzo dobrze i chciała pójść za ciosem podczas spotkania z naszą tenisistką.

Martyna Kubka kontra Nina Vargova w ćwierćfinale

Mecz rozpoczął się od serwisu Kubki. Już w pierwszym gemie Polka musiała bronić break pointa, ale zrobiła to skutecznie. Po zmianie stron przełamała rywalkę, a następnie potwierdziła przewagę, wychodząc na 3:0. Kolejne minuty przebiegały pod dyktando serwujących, co działało na korzyść Martyny. W trakcie dziewiątego rozdania nasza reprezentantka podawała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Vargova doprowadziła do stanu równowagi, walczyła do końca. Ostatecznie Kubka wykorzystała jednak drugiego setbola i zapisała na swoim koncie rezultat 6:3.

Druga część pojedynku wyglądała inaczej. Tym razem Nina serwowała jako pierwsza, przez co mogła narzucać presję na naszej zawodniczce. Martyna dzielnie pilnowała jednak dystansu do przeciwniczki i podczas piątego gema przeszła do ataku na returnie. Przełamała Słowaczkę do 15, dzięki czemu objęła premierowe prowadzenie w tej fazie spotkania. Po zmianie stron zobaczyliśmy break pointa na 3:3, ale Kubka nie dała sobie odebrać podania - już do końca potyczki. Ostatecznie Polka triumfowała 6:3, 6:4.

Awans do półfinału ITF W75 w Koszycach pozwolił jej zameldować się na 236. miejscu w nieoficjalnym rankingu "na żywo". Jutro o godz. 14:00 Martynę czeka starcie z rozstawioną z "1" Tyrą Cateriną Grant (219. WTA). Jeśli nasza reprezentantka wygrałaby to spotkanie, wówczas awansowałaby w okolice 220. pozycji - taka lokata zapewne wystarczyłaby do gry w eliminacjach Wimbledonu. Do tej pory Kubka jeszcze nigdy nie brała udziału w wielkoszlemowych kwalifikacjach. Debiut jest zatem blisko.

Jakby tego było mało, kilka godzin po starciu z Niną Vargovą nasza tenisistka zameldowała się w finale debla, w duecie z Justiną Mikulskyte. Odwróciły mecz przeciwko parze Polina Bachmutkina/Jekaterina Owczarenko, zwyciężając 2:6, 6:2, 10-2. Rozstawione z "2" tenisistki powalczą o tytuł z turniejowymi "3" - Iriną Barą oraz Madelaine Brooks. To spotkanie zostanie rozegrane jako trzecie w kolejności, po drugim półfinale singla. Szykuje się kolejny pracowity dzień dla Martyny Kubki.

Maja Chwalińska i Martyna Kubka podczas BJK Cup w Gliwicach Marcin Golba AFP

