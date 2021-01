​Australian Open. Zverev: Różnice w kwarantannie były błędem

Niemiecki tenisista Alexander Zverev powiedział, że nie zamierza narzekać, ale różnice w kwarantannie przed wielkoszlemowym Australian Open były błędem. Turniej w Melbourne rozpocznie się 8 lutego.

W ubiegłym roku Zverev osiągnął finał US Open i półfinał Australian Open. W rankingu światowym zajmuje siódme miejsce. Teraz przygotowuje się do zawodów na antypodach, które z powodu koronawirusa odbędą się z trzytygodniowym “poślizgiem". Jego zdaniem organizatorzy wykonali świetną pracę w trudnych warunkach, poza jedną sprawą.



“Myślę, że chyba jedynym prawdziwym błędem była możliwość przebywania czołowych tenisistów w Adelajdzie. Mieli tam więcej czasu na treningi, uzyskali więcej swobody" - zauważył reprezentant Niemiec pochodzenia rosyjskiego.



W tej grupie byli m.in. Serena Williams, Naomi Osaka, Novak Djokovic, Rafaem Nadal i Dominic Thiem. Jak podkreślają zagraniczne media, cieszyli się pobytem w luksusowych hotelach w Adelajdzie w ramach obowiązkowej 14-dniowej kwarantanny, zaś pozostała grupa zawodniczek i zawodników była w izolacji w skromniejszych hotelach w Melbourne.



“Oczywiście i tak trudno jest pokonać Novaka, Dominica i Rafę" - dodał Zverev.



23-letni tenisista odniósł się również do niedawnego rozstania z trenerem Davidem Ferrerem. Wyjaśnił, że Hiszpan nie był przygotowany na długie okresy kwarantanny z dala od rodziny.



“W tamtym czasie byłem bardzo zaskoczony jego decyzją, ale muszę uszanować jej powody" - przyznał Zverev, którego trenują jego ojciec Aleksander i brat Mischa.



W Melbourne w singlu zagra troje polskich tenisistów: Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Z rywalizacji wycofała się z powodu kontuzji Magda Linette.