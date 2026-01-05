Australian Open za rogiem. Nagła rezygnacja Djokovicia, nie zagra w Australii. Jest komunikat

Ostatnie kilkanaście miesięcy w męskim tenisie, to okres absolutnej dominacji dwóch zawodników. Mowa rzecz jasna o duecie Carlos Alcaraz - Jannik Sinner. Za Hiszpanem i Włochem czai się jednak nie żaden młodzian, których chciałby do nich dołączyć, czy choćby Alexander Zverev.

Najbliżej nich zdaje się jednak być Novak Djoković, który w tym roku skończy 39. lat. Serb mimo wieku pozostaje najgroźniejszym rywalem dla młodych ze względu na swoje doświadczenie i taktyczne przygotowanie do meczów. Poprzedni sezon był jednak dla Novaka bardzo bolesny.

Djoković ogłosił wycofanie. Bolesny komunikat dla fanów

Wystąpił w czterech półfinałach Wielkiego Szlema, ale żadnego z nich nie wygrał. Rok 2025 zakończył zdobyciem tytułu w turnieju niższej rangi w Atenach, ale także wycofaniem z rywalizacji w ATP Finals. Wszystko z powodu problemów fizycznych, które doskwierały mu już podczas walki o tytuł w Grecji.

W 2026 roku znów bez wątpienia pełną uwagę skupi na Wielkich Szlemach. Przed Australian Open miał jednak przetestować swoją formę w australijskiej Adelajdzie w turnieju ATP 250. Jak się jednak okazuje, kibice z południa Australii nie zobaczą jednego z najlepszych tenisistów w historii.

Djoković ogłosił wycofanie. "Do wszystkich moich fanów w Adelajdzie, niestety nie jestem jeszcze w pełni fizycznie gotowy, aby wystąpić w turnieju Adelaide International w przyszłym tygodniu. Jest to dla mnie osobiście bardzo rozczarowujące, ponieważ mam wspaniałe wspomnienia ze zwycięstwa w tym turnieju dwa lata temu" - czytamy.

"Bardzo cieszyłem się na powrót, bo naprawdę czułem się tam jak w domu. Teraz koncentruję się na przygotowaniach do Australian Open i z niecierpliwością czekam na przyjazd do Melbourne oraz na spotkanie ze wszystkimi fanami tenisa w Australii" - dodał Serb. Australian Open rusza 18 stycznia.

