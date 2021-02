Australian Open. Wiktoria Azarenka odpadła już w 1. rundzie

Rozstawiona z "12" Białorusinka Wiktoria Azarenka, dwukrotna triumfatorka Australian Open, przegrała w 1. rundzie z Amerykanką Jessicą Pegulą 5:7, 4:6. To kolejna sensacja w tym turnieju. W poniedziałek odpadła inna z faworytek Angelique Kerber. Udany debiut w głównej drabince wielkoszlemowych zmagań w Melbourne zaliczyła argentyńska tenisistka Nadia Podoroska.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Iga Świątek - Arantxa Rus 6:1, 6:3 w I rundzie Australian Open - skrót. Wideo © 2021 Associated Press

Azarenka, która w poprzednim sezonie dotarła do finału wielkoszlemowego US Open, w drugim secie pojedynku z 61. na światowej liście Pegulą miała kłopoty z oddychaniem i skorzystała z pomocy medycznej. Po meczu nie chciała szerzej wypowiadać się na temat swojego zdrowia, ale przyznała, że bardzo trudno było przygotować się do turnieju po pobycie na tzw. twardej kwarantannie.

Reklama

Białorusinka była w gronie 72 zawodników, którzy przez dwa tygodnie nie mogli opuszczać swoich pokojów hotelowych. Byli to tenisiści, którzy przylecieli na pokładzie samolotów czarterowych razem z osobami, które otrzymały po dotarciu do Australii pozytywny wynik testu na COVID-19.



"Największy wpływ w moim przypadku miał brak dostępu do świeżego powietrza. To naprawdę odcisnęło swoje piętno" - podsumowała była liderka rankingu WTA.



Z turniejem pożegnała się we wtorek także inna wysoko notowana tenisistka, która też ma za sobą tzw. twardą kwarantannę - Maria Sakkari. Rozstawiona z "20" Greczynka, która 12 miesięcy temu dotarła do 1/8 finału, przegrała z Francuzką Kristiną Mladenovic (52. WTA) 2:6, 6:0, 3:6.



Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź

W znacznie lepszym humorze kort opuszczała 45. na światowej liście Podoroska. Argentynka, która sprawiła jedną z największych niespodzianek podczas ubiegłorocznego French Open (odpadła w półfinale po porażce z Igą Świątek), dopiero po raz trzeci znalazła się w głównej drabince wielkoszlemowych zmagań. W 2016 roku w US Open przegrała mecz otwarcia. Teraz, debiutując w Melbourne, okazała się lepsza od Christiny McHale z USA, wygrywając 6:4, 6:4.



Awans do drugiej rundy wywalczyła też 16-letnia Coco Gauff, pokonując Szwajcarkę Jil Teichmann 6:3, 6:2. Amerykanka błysnęła podczas Wimbledonu 2019 i ubiegłorocznego Australian Open, gdy zatrzymała się na 1/8 finału. Jej kolejną rywalką będzie rozstawiona z "piątką" Ukrainka Jelina Switolina, dwukrotna ćwierćfinalistka imprezy w Melbourne (2018, 2019).

Wyniki wtorkowych meczów 1. rundy singla kobiet w Australian Open:

Sofia Kenin (USA, 4) - Maddison Inglis (Australia) 7:5, 6:4

Belinda Bencic (Szwajcaria, 11) - Lauren Davis (USA) 6:3, 4:6, 6:1

Jessica Pegula (USA) - Wiktoria Azarenka (Białoruś, 12) 7:5, 6:4

Garbine Muguruza (Hiszpania, 14) - Margarita Gasparian (Rosja) 6:4, 6:0

Elise Mertens (Belgia, 18) - Leylah Fernandez (Kanada) 6:1, 6:3

Jennifer Brady (USA, 22) - Aliona Bolsova Zadoinov (Hiszpania) 6:1, 6:3

Ann Li (USA) - Shuai Zhang (Chiny, 31) 6:2, 6:0

Nao Hibino (Japonia) - Astra Sharma (Australia) 2:6, 6:3, 7:5

Ludmiła Samsonowa (Rosja) - Paula Badosa (Hiszpania) 6:7 (4-7), 7:6 (7-4), 7:5

Nadia Podoroska (Argentyna) - Christina McHale (USA) 6:4, 6:4

Kaia Kanepi (Estonia) - Anastasija Sevastova (Łotwa) 6:3, 6:1

Lin Zhu (Chiny) - Whitney Osuigwe (USA) 6:1, 6:1

Swietłana Kuzniecowa (Rosja) - Barbora Strycova (Czechy) 6:2, 6:2

Madison Brengle (USA) - Arina Rodionova (Australia) 6:1, 6:2

Jelina Switolina (Ukraina, 5) - Marie Bouzkova (Czechy) 6:3, 7:6 (7-5)

Heather Watson (W.Brytania) - Kristyna Pliskova (Czechy) 7:6 (7-4), 7:6 (7-3)

Jekaterina Aleksandrowa (Rosja, 29) - Martina Trevisan (Włochy) 6:3, 6:4

Coco Gauff (USA) - Jil Teichmann (Szwajcaria) 6:3, 6:2

Kristina Mladenovic (Francja) - Maria Sakkari (Grecja, 20) 6:2, 0:6, 6:3