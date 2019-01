Australian Open. Trzecie pięciosetowe zwycięstwo walecznego Nishikoriego

Rozstawiony z "ósemką" Kei Nishikori wyrasta na największego walczaka tej edycji Australian Open. Japoński tenisista wygrał w 1/8 finału z Hiszpanem Pablo Carreno Bustą (23.) 6:7 (8-10), 4:6, 7:6 (7-4), 6:4, 7:6 (10-8). To trzeci pięciosetowy mecz Azjaty w Melbourne.

Nishikori i Carreno Busta stworzyli emocjonujące, trwające pięć godzin i pięć minut widowisko, które obfitowało w wiele emocji i popisowych akcji.

Japończyk najpierw odrobił stratę dwóch setów. Po zakończeniu czwartej odsłony był wyraźnie wyczerpany psychicznie i fizycznie. Mimo to w decydującej odsłonie prowadził 5:3, ale wówczas determinacją wykazał się Hiszpan, który doprowadził do remisu. W super tie-breaku to on z kolei wygrywał 8-5, by....przegrać pięć akcji z rzędu. Zawodnik z Półwyspu Iberyjskiego nie poradził sobie z presją. Wytrąciła go nieco z równowagi dyskusja z sędzią dotycząca spornej sytuacji. Potem notował kolejne błędy, z czego skorzystał zachowujący wówczas zimną krew rywal.

Trzy z czterech dotychczasowych pojedynków Japończyka w tej edycji Australian Open zakończyły się w pięciu setach. Na otwarcie zmierzył się on z Kamilem Majchrzakiem. 176. w rankingu ATP Polak niespodziewanie wygrał dwie pierwsze odsłony, ale później dopadł go kryzys - łapały go skurcze i nie był w stanie stawiać oporu rywalowi. Piotrkowianin w decydującej partii skreczował.

W kolejnej fazie zmagań zaś finalista US Open 2014 pokonał Chorwata Ivo Karlovica 6:3, 7:6 (8-6), 5:7, 5:7, 7:6 (9-7). Jedynie w trzeciej rundzie grał krócej. Z Portugalczykiem Joao Sousą rozprawił się w trzech setach 7:6 (8-6), 6:1, 6:2.

Poprzednią edycję Australian Open Nishikori opuścił z powodu kontuzji nadgarstka, ale we wcześniejszych sześciu odsłonach regularnie docierał do czołowej "ósemki" lub odpadał rundę wcześniej.

O pierwszy w karierze awans do półfinału tej imprezy Japończyk zagra z liderem światowego rankingu Serbem Novakiem Djokovicem lub Rosjaninem Daniiłem Medwiediewem.(PAP)

