Łukasz Kubot znalazł się w trudnej sytuacji, po tym jak jego stały partner deblowy Brazylijczyk Marcelo Melo zrezygnował z powodu kontuzji z udziału w Australian Open. Polski tenisista w najbliższych tygodniach ma połączyć siły z Argentyńczykiem Horacio Zeballosem.

"Niestety, w tym roku nie wybieram się do Melbourne. Wciąż przechodzę rehabilitację po urazie pleców. Dam z siebie wszystko, by być gotowym na Puchar Davisa" - napisał na Instagramie Melo w podpisie do zdjęcia, na którym widać jak ćwiczy.

Z powodu kłopotów zdrowotnych Kubot i Brazylijczyk nie przystąpili do turnieju ATP w Sydney, w którym mieli bronić tytułu. Lubinianin musiał zmienić plany i poleciał do Auckland, gdzie w przyszłym tygodniu wystąpi razem z Zeballosem. Będą tam rozstawieni z numerem czwartym, a na otwarcie zmierzą się z Japończykiem Benem McLachlanem i Niemcem Janem-Lennardem Struffem.

Kubot ma na koncie deblowy triumf w Australian Open. W 2014 roku sięgnął po tytuł w parze ze Szwedem Robertem Lindstedtem.



Tegoroczna edycja pierwszej w sezonie imprezy wielkoszlemowej rozpocznie się 14 stycznia.

