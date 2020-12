Iga Świątek, Magda Linette i Hubert Hurkacz są na podanej przez organizatorów liście singlistów, którzy są pewni udziału w wielkoszlemowym Australian Open. Zgłosił się też szwajcarski tenisista Roger Federer, który niedawno występ w turnieju określił jako niepewny.

Świątek po październikowym triumfie we French Open awansowała na 17. miejsce w rankingu WTA i wciąż się na nim plasuje. Oznacza to, że podczas przyszłorocznego Australian Open po raz pierwszy w karierze będzie rozstawiona. Hurkacz zajmuje 34. pozycję na liście ATP, a Linette jest 40. rakietą świata.

Do eliminacji, które toczyć się będą w dniach 10-13 stycznia zgłosiło się czworo biało-czerwonych. Panie będą rywalizować w Dubaju, a w stawce będą Katarzyna Kawa, Magdalena Fręch i Maja Chwalińska. Wśród mężczyzn, którzy o awans powalczą w Dausze, pojawić się ma Kamil Majchrzak.

Niewykluczone, że zawodnikowi z Piotrkowa Trybunalskiego uda się uniknąć konieczności startu w kwalifikacjach. Zajmujący 107. miejsce w rankingu ATP gracz jest drugi na liście oczekujących.

Wiadomo też już, że w deblu zaprezentuje się dwóch Polaków z zagranicznymi partnerami. Łukasz Kubot, który po czterech latach zakończył stałą współpracę z Brazylijczykiem Marcelo Melo, połączył siły z Holendrem Wesleyem Koolhofem i to z nim wystąpi w Melbourne. Hurkacz zaś zagra z Kanadyjczykiem Feliksem Augerem-Aliassime, z którym w listopadzie triumfował w prestiżowej halowej imprezie ATP w Paryżu.

39-letni Federer i będąca jego rówieśniczką Amerykanka Serena Williams wczesną jesienią zapewnili, że wystąpią w przyszłorocznym Australian Open. W połowie grudnia jednak Szwajcar przyznał, że może go zabraknąć w obsadzie zmagań, które rozpoczną się 8 lutego. Zdobywca 20 tytułów wielkoszlemowych w singlu w tym roku wystąpił tylko w jednym turnieju i były to właśnie zmagania w Melbourne. Po nich poddał się pierwszej operacji prawego kolana, a gdy zawieszono rywalizację z powodu pandemii Covid-19, to zdecydował się na drugi zabieg. Poinformował o nim w czerwcu, dodając, że w tym sezonie na kort już nie wróci.

Na liście zgłoszeń Australian Open 2021 jest wiele gwiazd. Wśród nich jest liderka rankingu WTA Australijka Ashleigh Barty, która po wznowieniu rywalizacji po przerwie ostatniego lata nie zdecydowała się na powrót. Zaprezentować ma się też wspomniana Williams, która wciąż mierzy w 24. triumf wielkoszlemowy w grze pojedynczej i wyrównanie rekordu wszech czasów Australijki Margaret Court. Ponadto zagrać zamierzają m.in. będący pierwszą rakietą świata Serb Novak Djokovic, wicelider listy ATP Hiszpan Rafael Nadal, druga wśród kobiet Rumunka Simona Halep, Japonka Naomi Osaka czy broniąca tytułu Amerykanka Sofia Kenin.

W środę ruszyła sprzedaż biletów na lutową imprezę. Jak na razie trafiła do niej liczba wejściówek odpowiadająca zapełnieniu 25 procent miejsc na trybunach trzech największych kortów kompleksu tenisowego w Melbourne.