Australian Open. Trener Moya nie będzie towarzyszył Nadalowi

Carlos Moya, trener Rafaela Nadala, nie będzie towarzyszył słynnemu hiszpańskiemu tenisiście podczas tegorocznej edycji Australian Open. Jako powód podał restrykcje dotyczące podróży nałożone na uczestników wielkoszlemowego turnieju przez australijski rząd.

"Po rozmowie z Rafą podjęliśmy decyzję, że nie udam się do Melbourne razem z teamem. Miałem zamiar mu towarzyszyć w pierwszej odsłonie Wielkiego Szlema, jak co roku, ale australijski rząd nie zezwolił na oddzielne podróżowanie i pojawienie się na początku turnieju" - zaznaczył w oświadczeniu Moya.



Były tenisista, który w 1998 roku triumfował we French Open, poczynania podopiecznego będzie więc tym razem obserwował, przebywając w ojczyźnie.



"W tym roku będę śledził turniej z domu. Zostanę z moją rodziną, rodzicami i dziećmi ze względu na sytuację, jaka obecnie panuje w Hiszpanii, ze względu na pandemię Covid-19. Życzę powodzenia teamowi!" - zaznaczył.



Moya dołączył do sztabu szkoleniowego Nadala w 2016 roku.

Wiceliderowi rankingu ATP w Melbourne w tym roku towarzyszyć będzie jako trener inny jego rodak - Francisco Roig, z którym współpracuje od wielu lat. W sztabie znajdą się też fizjoterapeuta Rafael Maymo, agent Carlos Costa oraz odpowiadający za PR Benito Perez Barbadillo.



Nadal jesienią ubiegłego roku odniósł zwycięstwo w przełożonym z powodu pandemii French Open, zdobywając 20. tytuł wielkoszlemowy. Dzięki temu wyrównał należący do Szwajcara Rogera Federera rekord wszech czasów wśród mężczyzn w liczbie triumfów w imprezach tej rangi w singlu.



34-letni tenisista z Majorki Australian Open wygrał tylko raz - w 2009 roku, a cztery razy przegrał finał tego turnieju. W poprzednim sezonie odpadł w ćwierćfinale.



W ramach przygotowań do tegorocznej edycji, która rozpocznie się 8 lutego, Nadal zagra w drużynowym turnieju ATP Cup (1-5 lutego).

