Liderka światowego rankingu Ashleigh Barty jako pierwsza z tenisistek awansowała do 1/8 finału wielkoszlemowego Australian Open. Reprezentantka gospodarzy pokonała rozstawioną z numerem 29. Kazaszkę Jelenę Rybakinę 6:3, 6:2.

20-letnia Rybakina przed przylotem do Melbourne wygrała 11 z 12 swoich styczniowych meczów - dotarła do finału w turnieju WTA Shenzhen, a następnie wygrała imprezę cyklu w Hobart. W czwartkowym pojedynku z Barty nie stanowiła jednak zbyt dużego zagrożenia dla faworytki. Co prawda pierwsza rakieta świata straciła podanie w swoich dwóch pierwszych gemach serwisowych, ale potem już dominowała.

"Czułam, że muszę się włączyć do gry. Wiele gemów było długich i trudnych, więc cieszę się, że zapisałam je na swoim koncie. To był prawdopodobnie jak na razie mój najbardziej wymagający mecz w tym roku. Dobrze się czuję jeśli chodzi o poruszanie się na korcie. Mam wrażenie, że czucie środka rakiety przyszło mi dziś znacznie szybciej niż w innych moich spotkaniach" - podsumowała Australijka, którą dopingowało z trybun wiele osób ubranych w różowe koszulki z napisem "Barty Party".

Nastraszyła ona nieco rodaków, przegrywając pierwszego seta w meczu otwarcia z Ukrainką Lesią Curenko. W kolejnych nie oddawała rywalkom już ani jednej partii.

Pierwsza rakieta świata przed Australian Open triumfowała w turnieju WTA w Adelajdzie. To ósma wygrana przez nią impreza cyklu, ale pierwsza w ojczyźnie.

23-letnia zawodniczka ma na koncie jeden tytuł wielkoszlemowy - w ubiegłym roku triumfowała na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. W Melbourne najlepiej poszło jej 12 miesięcy temu, gdy zatrzymała się na ćwierćfinale. Teraz o powtórzenie tego wyniku zagra z rozstawioną z "18" Amerykanką Alison Riske lub Niemką Julią Goerges, swoją deblową partnerką z bieżącej edycji Australian Open.

Ostatnią reprezentantką gospodarzy, która wygrała singlowe zmagania w tym turnieju, była Chris O'Neill w 1978 roku.

Wyniki piątkowych meczów 3. rundy turnieju kobiet w Australian Open:

Ashleigh Barty (Australia, 1) - Jelena Rybakina (Kazachstan, 29) 6:3, 6:2



Petra Kvitova (Czechy, 7) - Jekaterina Aleksandrowa (Rosja, 25) 6:1, 6:2



Ons Jabeur (Tunezja) - Caroline Wozniacki (Dania) 7:5, 3:6, 7:5



Qiang Wang (Chiny, 27) - Serena Williams (USA, 8) 6:4, 6:7 (2-7), 7:5



Maria Sakkari (Grecja, 22) - Madison Keys (USA, 10) 6:4, 6:4



Alison Riske (USA, 18) - Julia Goerges (Niemcy) 1:6, 7:6 (7-4), 6:2