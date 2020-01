Katarzyna Strączy pochwaliła Igę Świątek za singlowy występ w Australian Open, który zakończyła na 1/8 finału. - Będzie docierać dalej niż do "ósemki" w Wielkim Szlemie, ale potrzeba jej jeszcze ogrania w meczach na wysokim poziomie - powiedziała była tenisistka.

Zajmująca 56. miejsce w światowym rankingu Świątek przegrała w Melbourne z rozstawioną z numerem 28. Estonką Anett Kontaveit 7:6 (7-4), 5:7, 5:7.

- Iga rozegrała jeszcze za mało meczów na wysokim poziomie. Dziś po wygraniu pierwszego seta chyba już gdzieś powoli widziała się w tym ćwierćfinale i liczyła, że rywalka będzie popełniać niewymuszone błędy. Kontaveit zaczęła jednak grać coraz lepiej. U Polki pojawiło się wówczas zniecierpliwienie. Widać to było głównie po forhendzie. Nieraz posłała bardzo ładne zagranie, a zaraz potem było gorzej. Jej gra była szarpana. I zrobiło się nerwowo - podsumowała Strączy.

Jej zdaniem znaczenia nie miał fakt, że był to dopiero pierwszy w tym sezonie występ 18-letniej Polki.

- Ona może od razu wejść w mecz. Nie jest zawodniczką turniejową, jaką była np. Agnieszka Radwańska. To jeszcze po prostu kwestia doświadczenia - oceniła.

Jak dodała, za cały występ w singlowych zmaganiach w Melbourne Świątek należą się pochwały.

- Myślę, że gdyby ktoś przed turniejem powiedział, że Iga dotrze do 1/8 finału, to wszyscy byliby zadowoleni - skwitowała.

Warszawianka powtórzyła swój najlepszy wynik w Wielkim Szlemie. Poprzednio w najlepszej "16" była w ubiegłorocznym Rolandzie Garrosie. W Australian Open debiutowała 12 miesięcy temu - przeszła wówczas kwalifikacje i zatrzymała się na drugiej rundzie. Była tenisistka, a obecnie ekspertka nie ma wątpliwości, że polscy kibice mogą liczyć na jeszcze lepsze wyniki nastolatki ze stolicy w przyszłości.

- Ma ogromne predyspozycje, psychika jest doskonała. Myślę, że jeszcze nieraz będzie docierała i to dalej niż do ćwierćfinału w Wielkim Szlemie. Oczywiście, jeśli nie przydarzy się jej jakaś poważna kontuzja. Gra ofensywnie, w sposób urozmaicony, świetnie porusza się po korcie - wyliczała Strączy.

Według niej wspomniane sukcesy młoda Polka może osiągnąć jeszcze w tym sezonie.

- Oczywiście, by tak się stało, musi mieć też dobre losowanie. Bo jeśli wcześniej trafi np. na Rumunkę Simonę Halep będącą w takiej formie jak teraz, to co innego. Ale jeśli ominie ją taki pech, to myślę, że stać ją na to, by awansować dalej niż do ćwierćfinału - podkreśliła.

Ekspertka jest pod wrażeniem przygotowania fizycznego Halep i wskazuje ją jako jedną z głównych faworytek australijskiej imprezy.

- Widziałam jej dzisiejszy mecz 1/8 finału - grała fantastycznie. Nie wiedziałam, że można tak szybko i tyle biegać, świetnie broniła. Jest świetnie przygotowana fizycznie, a u niej to podstawa, bo nie jest wysoka i musi to nadrabiać. Wśród kandydatek do końcowego zwycięstwa widzę też Australijkę Ashleigh Barty. Jeśli dobrze zagra, bo liderka rankingu WTA potrafi czasem odpuścić - zaznaczyła Strączy.

Świątek nie zakończyła jeszcze występu w Melbourne. Razem z Łukaszem Kubotem awansowali w poniedziałek do ćwierćfinału miksta. O awans do "czwórki" powalczą z reprezentantami gospodarzy Astrą Sharmą i Johnem-Patrickiem Smithem, którzy są w drabince dzięki przyznanej przez organizatorów tzw. dzikiej karcie.

Agnieszka Niedziałek