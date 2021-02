Broniąca tytułu i rozstawiona z "czwórką" Sofia Kenin musiała się nieco pomęczyć, by awansować do drugiej rundy wielkoszlemowego Australian Open. Amerykańska tenisistka pokonała 133. w rankingu WTA reprezentantkę gospodarzy Madison Inglis 7:5, 6:4.

Przez pierwsze 45 minut pojedynku z Inglis, która otrzymała od organizatorów tzw. dziką kartę, Kenin miała trochę kłopotów. Dopiero później 22-letnia zawodniczka opanowała w większym stopniu sytuację. Australijka nie wygrała jeszcze żadnego meczu w karierze w głównej drabince zmagań wielkoszlemowych lub WTA.

"Pierwsza runda bez wątpienia była dla mnie nerwowa. Nie jestem zbyt zadowolona ze stylu, w jakim grałam, ale zwycięstwo to zwycięstwo" - podsumowała Kenin, która rok temu wywalczyła w Melbourne swój jedyny jak na razie tytuł tej rangi.



Amerykanka, która jesienią ubiegłego roku przegrała z Igą Świątek w finale Rolanda Garrosa, teraz na antypodach zmierzy się z Estonką Kaią Kanepi (65. WTA).



Do drugiej rundy we wtorek awansowała również finalistka poprzedniej edycji Garbine Muguruza. Rozstawiona z "14" Hiszpanka odprawiła Rosjankę Margaritę Gasparian 6:4, 6:0. W drugim secie oddała rywalce zaledwie 11 punktów. Triumfatorka French Open 2016 i Wimbledonu 2017 w pojedynkach pierwszej rundy w Melbourne ma bilans 9-0.



Niespodziankę tego dnia sprawiła Ann Li. Będąca 69. rakietą świata Amerykanka wyeliminowała występującą z numerem 31. Chinkę Shuai Zhang 6:2, 6:0, co zajęło jej zaledwie 48 minut. 20-letnia tenisistka z USA, która po raz trzeci bierze udział w rywalizacji wielkoszlemowej, jak na razie w tym sezonie wygrała wszystkie pięć swoich spotkań.



W ubiegłym tygodniu Li dotarła do finału turnieju WTA Grampians Trophy w Melbourne. Przez opóźnienia związane z pozytywnym wynikiem testu na COVID-19 pracownika hotelu, w którym mieszkali zawodnicy, zrezygnowano z rozegrania decydującego spotkania w tej imprezie, a Amerykanka podzieliła się sukcesem z Estonką Anett Kontaveit. Był to turniej zorganizowany z myślą o tenisistkach, które po przylocie na antypody zostały skierowane na tzw. twardą kwarantannę. Przez dwa tygodnie nie mogły opuszczać swojego pokoju hotelowego, ponieważ były na pokładzie samolotów czarterowych wraz z osobami, które otrzymały pozytywny rezultat badania na obecność koronawirusa.

Wyniki wtorkowych meczów 1. rundy singla kobiet w Australian Open:

Sofia Kenin (USA, 4) - Maddison Inglis (Australia) 7:5, 6:4

Belinda Bencic (Szwajcaria, 11) - Lauren Davis (USA) 6:3, 4:6, 6:1

Jessica Pegula (USA) - Wiktoria Azarenka (Białoruś, 12) 7:5, 6:4

Garbine Muguruza (Hiszpania, 14) - Margarita Gasparian (Rosja) 6:4, 6:0

Elise Mertens (Belgia, 18) - Leylah Fernandez (Kanada) 6:1, 6:3

Jennifer Brady (USA, 22) - Aliona Bolsova Zadoinov (Hiszpania) 6:1, 6:3

Ann Li (USA) - Shuai Zhang (Chiny, 31) 6:2, 6:0

Nao Hibino (Japonia) - Astra Sharma (Australia) 2:6, 6:3, 7:5

Ludmiła Samsonowa (Rosja) - Paula Badosa (Hiszpania) 6:7 (4-7), 7:6 (7-4), 7:5

Nadia Podoroska (Argentyna) - Christina McHale (USA) 6:4, 6:4

Kaia Kanepi (Estonia) - Anastasija Sevastova (Łotwa) 6:3, 6:1

Lin Zhu (Chiny) - Whitney Osuigwe (USA) 6:1, 6:1

Swietłana Kuzniecowa (Rosja) - Barbora Strycova (Czechy) 6:2, 6:2

Madison Brengle (USA) - Arina Rodionova (Australia) 6:1, 6:2

Jelina Switolina (Ukraina, 5) - Marie Bouzkova (Czechy) 6:3, 7:6 (7-5)

Heather Watson (W.Brytania) - Kristyna Pliskova (Czechy) 7:6 (7-4), 7:6 (7-3)

Jekaterina Aleksandrowa (Rosja, 29) - Martina Trevisan (Włochy) 6:3, 6:4

Coco Gauff (USA) - Jil Teichmann (Szwajcaria) 6:3, 6:2

Kristina Mladenovic (Francja) - Maria Sakkari (Grecja, 20) 6:2, 0:6, 6:3