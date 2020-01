Na tenisistę Elliota Benchetrita posypały się gromy. Chodzi o incydent w trakcie meczu z Dmitrim Popko w Australian Open. W przerwie gracz zwrócił się do dziewczynki podającej piłki, żeby... obrała mu banana. Reakcja arbitra była natychmiastowa. "Ona nie jest twoją niewolnicą" - powiedział, zwracając się do tenisisty. Nagranie wyciekło do internetu i stało się hitem.

Elliot Benchetrit jest oskarżany o seksizm po tym, jak do internetu wyciekło nagranie z incydentu na korcie Australian Open. W przerwie meczu w kwalifikacjach wielkoszlemowego na kortach w Melbourne francuski tenisista poprosił dziewczynę podającą piłki o obranie mu banana.

Na słowa 21-latka natychmiast zareagował arbiter John Blom. "Ona nie jest twoją niewolnicą" - powiedział do zawodnika.

Nagranie tej sceny jest hitem internetu. Odniósł się do niego sam Benchetrit. Wyjaśnił, że już wcześniej prosił tę samą dziewczynkę o obranie dla niego banana. Dłonie miał bowiem posmarowane kremem, który miał zapobiec poceniu się.

"Już raz to zrobiła przed rozpoczęciem meczu. Ale za drugim razem sędzia wkroczył do gry i powiedział, że dziewczyna nie jest moją niewolnica i żebym sam obrał sobie banan" - stwierdził.

Na filmie widać, że rzeczywiście tak zrobił.

"Nie mogłem uwierzyć, że sędzia tak powiedział, sytuacja wymknęła się spod kontroli w mediach społecznościowych, ludzie nie wiedzą, co tak naprawdę działo się na korcie" - dodał Francuz.

