Alicja Rosolska wyszła zwycięsko z pojedynku deblowego z Magdą Linette w pierwszej rundzie wielkoszlemowego Australian Open. Pierwsza z polskich tenisistek w parze z Amerykanką Danielle Collins pokonała rodaczkę i Ukrainkę Katerynę Kozłową 5:7, 7:5, 6:0.

Rosolska i Collins w pierwszym secie, przegrywając 1:4, zapisały na swoim koncie cztery kolejne gemy. Linette i Kozłowa jednak nie wypuściły z rąk szansy na wygranie tej partii. W drugiej role się odwróciły - to polsko-amerykański duet roztrwonił przewagę 5:1, ale od stanu 5:5 nie dopuścił już rywalek do głosu. W decydującej odsłonie stracił on łącznie zaledwie pięć punktów.

O awans do 1/8 finału Rosolska, która specjalizuje się w grze podwójnej, i Collins zagrają z rozstawionymi z numerem 10. Japonkami Shuko Aoyamą i Eną Shibaharą lub z Belgijkami Alison Van Uytvanck i Greet Minnen.

Linette startowała też w Melbourne w singlu. W tej konkurencji również przegrała mecz otwarcia.

Do debla zgłosili się także Łukasz Kubot i Hubert Hurkacz, którzy wystąpią z zagranicznymi partnerami.

Wynik meczu 1. rundy gry podwójnej kobiet:

Alicja Rosolska, Danielle Collins (Polska, USA) - Magda Linette, Kateryna Kozłowa (Polska, Ukraina) 5:7, 7:5, 6:0.

