Australian Open. Rafael Nadal zwyciężył w nieprawdopodobnym finale

Oprac.: Olgierd Kwiatkowski Tenis

Co za mecz! Co za finał! Zostanie zapamiętany na długie lata. Rafael Nadal przegrywał już 0:2, by doprowadzić do zwycięstwa. Wygrał 4:6, 6:7 (5), 6:4, 6:4, 7:5. Mecz trwał pięć godzin 24 minuty. Hiszpan przeszedł do historii. Jest pierwszym tenisistą, który wygrał 21 turniejów wielkoszlemowych.

Zdjęcie Rafael Nadal / AP / East News