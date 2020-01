Finalista ubiegłorocznej edycji Australian Open i tenisista numer 1 w rankingu ATP Rafael Nadal przegrał w ćwierćfinale z Dominikiem Thiemem 6:7 (3), 6:7 (4), 6:4, 6:7 (6). Spotkanie trwało cztery godziny i 10 minut. Rywalem Austriaka w półfinale będzie Niemiec Aleksander Zverev.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Australian Open. Rafael Nadal trafił piłką w dziewczynkę. Wideo © 2020 Associated Press

Kolejny znakomity mecz na kortach w Melbourne Park. Wysoka stawka nie sparaliżowała dwóch znakomitych graczy. Zaprezentowali najwyższy poziom i zagwarantowali emocje od pierwszej do ostatniej piłki. Nikt nie chciał dać za wygraną. Mecz trwał ponad cztery godziny, dokładnie 4 godziny dziewięć minut.

Reklama

Dwa pierwsze sety zakończyły się tie-breakami. Trochę niespodziewanie wygrał je Thiem. Nadal zrewanżował się w trzecim secie. Czwarty to prawdziwy horror. Zanosiło się na kontrolowaną wygraną Austriaka. Prowadził 4:2, 5:3, ale Nadal odrobił przewagę przełamania. Doszło do trzeciego tie-breaka.

To była znów wojna nerwów. Hiszpan wygrywał 2:1 i przegrywał 3:5. Do piłki meczowej Thiem doprowadził serwując asa. Potem jednak zepsuł prosty forhand, zagrywając w siatkę. Nadal nie odpuszczał, cały czas trzymał rywala pod presją. Zrobiło się 6:6. Austriak nie wypuścił szansy z rąk. Punkt na wagę piłki meczowej zdobył mijając Nadala przy siatce. Ostatnie zagranie w tegorocznym Australian Open Hiszpania to trafienie w siatkę.

W historii dotychczasowych pojedynków między oboma zawodnikami Hiszpan miał lepszy bilans - wygrał dziewięć razy, przegrał cztery. Przeważnie grali jednak na nawierzchni ceglanej, na której obaj są wybitymi specjalistami. To oni wystąpili w ostatnich dwóch finałach Roland Garrosa. W obu górą był Nadal. W jedynym meczu na nawierzchni twardej - w Nowym Jorku w 2018 roku w ćwierćfinale US Open - wygrał Hiszpan, po pojedynku trwającym ponad cztery i pół godziny. Tamten mecz trwał cztery i pół godziny. Pojedynek w Melbourne był tylko nieco krótszy, ale równie zacięty. Austriak wziął rewanż.

W półfinale 26-letni Thiem spotka się ze Zverevem, który jeszcze nigdy nie grał w tej fazie turnieju wielkoszlemowego. W finale Australian Open zagra więc jeden z graczy spoza wielkiej trójki: Nadal, Roger Federer i Novak Djoković.

- Biegałem, zmieniałem taktykę przez cały mecz i nie zawsze to dawało efekty. Dobrze, że wygrałem też trzeci tie-break, bo inaczej doszłoby do pięciosetówki. Miałem szczęście - cieszył się Dominic Thiem.

Olgierd Kwiatkowski

Ćwierćfinał Australian Open:



Rafael Nadal - Dominic Thiem 6-7 (3), 6-7 (4), 6-4, 6-7(6)