Wielkoszlemowy turniej tenisowy Australian Open rozpocznie się 8 lutego i potrwa do 21 lutego w Melbourne, a kwalifikacje zostaną rozegrane w Dausze - poinformowała organizacja ATP.

Pierwotnie prestiżowe zawody miały się odbyć od 18 do 31 stycznia. Powodem przesunięcia o trzy tygodnie jest pandemia koronawirusa i związane z nią różne ograniczenia m.in. zdrowotne, w podróżowaniu itd.

Kwalifikacje mężczyzn (nie ma jeszcze oficjalnych informacji ze strony kobiecej organizacji WTA) będą rozgrywane w dniach 10-13 stycznia w Dausze, a najlepsi wraz ze swoim sztabami następnie udadzą się z Kataru do Australii. Czeka ich obowiązkowa 14-dniowa kwarantanna.

Już wcześniej informowano, że po przejściu testów na obecność koronawirusa zostaliby zamknięci w tzw. bańce. Tam jednak byłaby możliwość normalnych treningów.

Organizacja tenisistów ATP ogłosiła kalendarz przyszłorocznych turniejów. Rywalizacja rozpocznie się dwoma imprezami w terminie 5-13 stycznia - w Delray Beach (USA) i Antalyi (Turcja). Potem kwalifikacje do Australian Open i - od 31 stycznia do 6 lutego - zawody pod nazwą Melbourne 1 i Melbourne 2, a także drużynowy ATP Cup 1-5 lutego, również w Melbourne.

W 2020 roku z powodu pandemii całkowicie odwołano Wimbledon. A Roland Garros i US Open odbyły się w późniejszym terminie. W Paryżu zaś triumfowała Iga Świątek.

