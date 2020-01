Rozstawiona z numerem 14. Amerykanka Sofia Kenin zakończyła efektowny występ Ons Jabeur w turnieju Australian Open, pokonując Tunezyjkę w ćwierćfinale 6:4, 6:4. 21-letnia tenisistka z USA pierwszy raz w karierze znalazła się w najlepszej "czwórce" Wielkiego Szlema.

Plasująca się na 78. pozycji w rankingu WTA Jabeur zażarcie starała się uniknąć przegrania pierwszej partii. Obroniła pięć piłek setowych, ale przy szóstej już spasowała. W szóstym gemie kolejnej odsłony sama nie wykorzystała trzech okazji na przełamanie za sprawą niewymuszonych błędów. Zmarnowanie szansy sprawiło, że ze złością rzuciła rakietą. Przy stanie 3:3 to ona zaś straciła podanie, które przesądziło o losach tej partii oraz całego spotkania. Po raz piąty zmierzyła się z młodszą o cztery lata Kenin i po raz czwarty musiała uznać jej wyższość.

"To był trudny mecz. W drugim secie przeżyłam ciężkie moment. Ons grała wówczas bardzo dobrze w szóstym gemie. Nawet nie wiedziałam, że trwał on 10 minut, ale miałam świadomość, że był długi. Po nim poczułam, że mam przewagę i grałam lepiej" - podsumowała urodzona w Moskwie Amerykanka, która jako dziecko przeniosła się do Nowego Jorku.

Jabeur jednak i tak odniosła życiowy sukces. Została pierwszą arabską tenisistką w ćwierćfinale Wielkiego Szlema. Jej najlepszym wynikiem w zmaganiach tej rangi była trzecia runda, a w Melbourne nigdy wcześniej nie wygrała meczu otwarcia. Teraz po drodze wyeliminowała dwie rozstawione rywalki oraz Dunkę polskiego pochodzenia Caroline Wozniacki, która po tym meczu zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami zakończyła karierę. Po tym występie Tunezyjka w kolejnym notowaniu światowej listy zadebiutuje w Top50.

Kenin z kolei w 1/8 finału odprawiła rewelację ostatniego półrocza - 15-letnią rodaczkę Cori Gauff. Dotychczas jej najlepszym osiągnięciem w Wielkim Szlemie była czwarta runda ubiegłorocznego French Open. Na antypodach rywalizowała wcześniej dwukrotnie - dwa lata temu przegrała mecz otwarcia, a 12 miesięcy temu odpadła w drugiej rundzie. Jest ostatnią z 22 amerykańskich singlistek w stawce bieżącej edycji zawodów w Melbourne.

Teraz została jej pierwszą półfinalistką. O zrobienie kolejnego kroku powalczy z liderką rankingu Australijką Ashleigh Barty lub rozstawioną z "siódemką" Czeszką Petrą Kvitovą, finalistką Australian Open 2019.





Wyniki ćwierćfinałów kobiet w Australian Open:

wtorek

Ashleigh Barty (Australia, 1) - Petra Kvitova (Czechy, 7) 7:6 (8-6), 6:2



Sofia Kenin (USA, 14) - Ons Jabeur (Tunezja) 6:4, 6:4

środa

Simona Halep (Rumunia, 4) - Anett Kontaveit (Estonia, 28)



Garbine Muguruza (Hiszpania) - Anastazja Pawliuczenkowa (Rosja, 30)