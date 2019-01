Australian Open. Petra Kvitova wyeliminowała nadzieję gospodarzy Ashleigh Barty

Rozstawiona z "ósemką" Petra Kvitova pokonała ostatnią nadzieję gospodarzy na sukces w singlu Ashleigh Barty (15.) 6:1, 6:4 w ćwierćfinale Australian Open. Czeska tenisistka powtórzyła tym samym swój najlepszy wynik w wielkoszlemowej imprezie w Melbourne.

Barty w poprzedniej rundzie odprawiła rozstawioną z "30" Marię Szarapową. Słynna Rosjanka ma na koncie pięć tytułów wielkoszlemowych, a w Melbourne triumfowała 11 lat temu. Australijscy kibice mieli nadzieję, że ich zawodniczka we wtorek upora się także z Kvitovą, która ma w dorobku triumfy w Wimbledonie.

Czeszka, wygrywając w ekspresowym tempie pierwszą odsłonę, nie pozostawiła im jednak zbytnio złudzeń. W drugiej ambitnie walcząca Barty dotrzymywała kroku wyżej notowanej rywalce do stanu 4:4. Po drodze nie wykorzystała dwóch okazji na przełamanie. W dziewiątym gemie doświadczona przeciwniczka zanotowała "breaka" i chwilę później nie miała kłopotu ze skończeniem meczu.

Zawodniczki te na powtórną konfrontację czekały zaledwie 10 dni. Poprzednio zmierzyły się 12 stycznia w finale turnieju WTA w Sydney. Wówczas Kvitova wygrała 1:6, 7:5, 7:6 (7-3). Rozstrzygnęła na swoją korzyść wszystkie cztery pojedynki z niższą o prawie 20 centymetrów Australijką.

28-letnia Czeszka w czołowej "czwórce" Wielkiego Szlema znalazła się po raz szósty w karierze, a pierwszy od pięciu lat. Poprzednio do półfinału w Melbourne dotarła w 2012 roku. O poprawę najlepszego wyniku w karierze w tej imprezie powalczy z Amerykanką Danielle Collins.

W poprzedniej edycji Australian Open Kvitova przegrała mecz otwarcia. Duży zastrzyk punktów i porażki na wczesnym etapie zmagań kilku czołowych tenisistek sprawi, że ma dużą szansę zadebiutować w roli liderki w kolejnym notowaniu rankingu WTA. Przeszkodzić jej może tylko rozstawiona z "czwórką" Japonka Naomi Osaka, która ćwierćfinał rozegra w środę.

22-letnia Barty to ciekawa postać w tenisowym świecie. Po występie w US Open 2014 zrobiła sobie niemal dwuletnią przerwę od tenisa, by... grać w tym czasie półprofesjonalnie w krykieta.

We wtorek raz pierwszy w karierze wystąpiła w ćwierćfinale Wielkiego Szlema. Dotychczas jej najlepszym osiągnięciem była 1/8 finału ubiegłorocznego US Open w Nowym Jorku. W Melbourne w dwóch poprzednich edycjach dotarła do trzeciej rundy.

Na ponowny występ reprezentantki gospodarzy w ćwierćfinale Australian Open czekano 10 lat. W 2009 roku w czołowej "ósemce" była Jelena Dokic.



Wyniki ćwierćfinałów gry pojedynczej kobiet:

wtorek

Danielle Collins (USA) - Anastazja Pawluczenkowa (Rosja) 2:6, 7:5, 6:1



Petra Kvitova (Czechy, 8) - Ashleigh Barty (Australia, 15) 6:1, 6:4

środa

Karolina Pliskova (Czechy, 7) - Serena Williams (USA, 16)



Naomi Osaka (Japonia, 4) - Jelina Switolina (Ukraina, 6)