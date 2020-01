Australian Open. Pawliuczenkowa pokonała Kerber w 1/8 finału

Rozstawiona z numerem 30. Rosjanka Anastazja Pawliuczenkowa pokonała Niemkę polskiego pochodzenia Angelique Kerber (17.) 6:7 (5-7), 7:6 (7-4), 6:2 w 1/8 finału wielkoszlemowego Australian Open. W "ósemce" nie ma tenisistki, która w przeszłości triumfowała w Melbourne.

Kerber świętowała zwycięstwo w tej imprezie cztery lata temu. Jej poniedziałkowa porażka oznacza, że tym razem po tytuł sięgnie singlistka, która nigdy wcześniej nie odniosła takiego sukcesu.

W pierwszym secie Pawliuczenkowa prowadziła już 5:2, by roztrwonić tę przewagę. Trenująca na co dzień w Puszczykowie Niemka rozstrzygnęła go na swoją korzyść w tie-breaku. Rosjanka nie podłamała się zmarnowaną szansą i zapisała na swoim koncie zwycięstwo w kolejnej zaciętej odsłonie, wykorzystując piątego setbola. Decydującą partię wygrała już bardzo pewnie.

28-letnia Rosjanka w drugiej rundzie odprawiła wiceliderkę światowej listy Czeszkę Karolinę Pliskovą. Niemka polskiego pochodzenia 12 miesięcy temu pożegnała się z turniejem na tym samym etapie.

Pawliuczenkowa powtórzyła swój najlepszy wynik w Wielkim Szlemie. Do ćwierćfinału w Australian Open awansowała po raz trzeci w karierze, a drugi z rzędu.

O pierwszy w karierze półfinał zawodów tej rangi zagra z Garbine Muguruzą. Ta ostatnia wyeliminowała w poniedziałek rozstawioną z "dziewiątką" Holenderkę Kiki Bertens 6:3, 6:3. Rundę wcześniej pokonała z kolei Ukrainkę Jelinę Switolinę, turniejową "piątkę".

26-letnia Hiszpanka w 2017 roku była pierwszą rakietą świata, ale potem stopniowo jej notowania się pogarszały. Słaba w jej wykonaniu była zwłaszcza druga połowa poprzedniego sezonu, w efekcie czego wypadła z czołowej "30" i obecnie zajmuje 32. miejsce. Nie jest rozstawiona w Wielkim Szlemie po raz pierwszy od French Open 2014.

Urodzona w Wenezueli zdobywczyni dwóch tytułów wielkoszlemowych powtórzyła swój najlepszy rezultat w Melbourne. Poprzednio w ćwierćfinale była trzy lata temu.

W czołowej "ósemce" tej edycji znalazły się tylko trzy z 10 najwyżej rozstawionych tenisistek. Są nimi: Australijska Ashleigh Barty (1.), Rumunka Simona Halep (4.) i Czeszka Petra Kvitova (7.).