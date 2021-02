Iga Świątek może pochwalić się najlepszym wynikiem w Australian Open spośród trójki polskich singlistów, którzy wystąpią w tegorocznej edycji tego turnieju. 19-letnia tenisistka z Raszyna w poprzednim sezonie zatrzymała się na 1/8 finału. Było to jej drugie podejście do wielkoszlemowych zmagań w Melbourne.

Hubert Hurkacz, który po raz czwarty zgłosił się do tego turnieju jako senior, po raz trzeci wystąpi w głównej drabince. Niespełna 24-letni gracz z Wrocławia jak na razie raz przeszedł pierwszą rundę - 12 miesięcy temu odpadł na drugim etapie zmagań.



Po ubiegłorocznej absencji do obsady imprezy wrócił Kamil Majchrzak, który wycofał się wówczas z powodu kontuzji tuż przed rozpoczęciem rywalizacji. 25-letni tenisista wciąż czeka na pierwsze zwycięstwo w zasadniczej części Australian Open - dwa lata temu przegrał mecz otwarcia.



W tegorocznych kwalifikacjach, które ze względu na pandemię COVID-19 odbywały się poza Australią, odpadły Maja Chwalińska i Katarzyna Kawa. Magdalena Fręch nie została do nich dopuszczona z powodu pozytywnego wyniku testu na koronawirusa.



Dotychczasowe wyniki w Australian Open w singlu Polaków, którzy wezmą udział w turnieju głównym tegorocznej edycji tej imprezy:



Iga Świątek

2019 - 2. runda

2020 - 1/8 finału



Hubert Hurkacz

2018 - kwalifikacje (2. runda)

2019 - 1. runda

2020 - 2. runda



Kamil Majchrzak

2018 - kwalifikacje (1. runda)

2019 - 1. runda



