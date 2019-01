Australian Open. Olga Danilović rywalką Igi Świątek w pierwszej rundzie kwalifikacji

Serbka Olga Danilović będzie rywalką Igi Świątek w pierwszej rundzie kwalifikacji Australian Open. Magda Fręch zagra z Niemką Anną Zają, a Kamil Majchrzak z Kanadyjczykiem Braydenem Schnurem.

Świątek trafiła na doskonale znaną sobie przeciwniczkę. Danilović jest rówieśniczką Polki (urodzone w 2001 r.) i już od kilku lat obie grały ze sobą w najważniejszych juniorskich imprezach tenisowych.

W 2015 roku Serbka pokonała Świątek 6-4, 6-0 w półfinale nieoficjalnych mistrzostw świata 14-latek turnieju Les Petits As. Świątek zrewanżowała się za tę porażkę kilka miesięcy później w drugiej rundzie mistrzostw Europy do lat 14 (6-4,1-6, 6-0). Rok później w Moskwie doszło do spotkania między dwiema utalentowanymi juniorkami w finale mistrzostw Europy do lat 16. Wygrała Danilović 6-3, 6-1. W kategoriach juniorskich zagrały jeszcze w finale Canadian Open, silnie obsadzonym turnieju poprzedzającym US Open. Serbka zeszła z kortu przy stanie 6-3, 0-2.

Rywalki z pierwszej rundy kwalifikacji AO należą do nowej fali kobiecego tenisa. Mimo młodego wieku szybko wdarły się do rankingu WTA. Danilović ma już za sobą zwycięstwo w turnieju tej rangi. W czerwcu wygrała turniej w Moskwie, pokonując w finale kolejną utalentowaną 17-latkę Rosjankę Anastasię Potapovą. Serbka jest obecnie sklasyfikowana na 109. pozycji w rankingu WTA. Świątek zajmuje 178. miejsce.

21-letnia Magdalena Fręch zmierzy się z sześć lat starszą od siebie Anną Zaja (WTA. 274.). Obie zawodniczki nie mają na swoim koncie wielkich sukcesów w cyklu WTA. Łodzianka jest obecnie wyżej sklasyfikowana na 195. pozycji.

W turnieju mężczyzn jedynym Polakiem w klasyfikacjach jest Kamil Majchrzak. 22-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego, obecnie 176. w klasyfikacji ATP zmierzy się z Kanadyjczykiem Braydenem Schnurem. Rok starszy zawodnik prezentuje podobny poziom. Obaj nigdy ze sobą nie zagrali.

Eliminacje Australian Open zaczynają się we wtorek. Początek turnieju głównego w niedzielę 13 stycznia. Z Polaków bez kwalifikacji miejsce w turnieju gry pojedynczej mają zapewnione Magda Linette i Hubert Hurkacz.

Olgierd Kwiatkowski