Już w czwartek w Australian Open zagra troje Polaków w meczach drugiej rundy. Na korcie zaprezentują się Iga Świątek, Magda Linette oraz Kamil Majchrzak. Czy wszyscy Polacy zameldują się w trzeciej rundzie w komplecie?

Australian Open. Iga Świątek, Magda Linette i Kamil Majchrzak. Z kim zagrają w 2. rundzie?

Iga Świątek w 2. rundzie Australian Open zmierzy się ze Szwedką Rebeccą Peterson. Polka zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w rankingu WTA, natomiast Peterson jest w tym zestawieniu 82. Iga Świątek w meczu pierwszej rundy pokonała Brytyjkę Harriet Dart 6:3, 6:0. Rebecca Peterson również w dwóch setach zwyciężyła z Australijką Darią Saville 6:2, 6:3 w spotkaniu inauguracyjnej rundy Australian Open.



Magda Linette miała w pierwszej rundzie Australian Open mocniejszą rywalkę niż Iga Świątek. 29-letnia poznanianka (53. WTA) wyeliminowała Anastasiję Sevastovą (71. WTA). Magda Linette pokonała Łotyszkę 6:4, 7:5 po meczu trwającym blisko godzinę i czterdzieści minut. W drugiej rundzie Australian Open przed Magdą Linette poważne wyzwanie, gdyż zmierzy się z z 23. w rankingu Rosjanką Darią Kasatkiną. Rywalka Linette pokonała Stefanie Voegele ze Szwajcarii 6:3, 6:1.



Kamil Majchrzak w drugiej rundzie Australian Open stoczy bój z reprezentantem gospodarzy Alexem De Minaurem. Polski tenisista plasuje się na 107. pozycji w rankingu ATP, z kolei De Minaur jest 42. Kamil Majchrzak zaskakująco gładko poradził sobie w premierowej rundzie Australian Open z doświadczonym włoskim tenisistą Andreasem Seppim w trzech setach. Spotkanie Majchrzaka trwało raptem godzinę i trzydzieści osiem minut, a Polak wygrał 6:1, 6:1, 7:5. Alex De Minaur pokonał w pierwszej rundzie Australian Open pokonał Lorenzo Musettiego 3:6, 6:3, 6:0, 6:3.

Australian Open. O której grają Iga Świątek, Magda Linette i Kamil Majchrzak w drugiej rundzie?

Jako pierwsza na kort w czwartek wyjdzie Iga Świątek. Tenisistka z Raszyna swój mecz drugiej rundy w Australian Open rozegra o godzinie 1.00. Spotkanie z Rebeccą Peterson odbędzie się na John Cain Arena.



Następnie na trzecim korcie w Melbourne zaprezentuje się Magda Linette. Będzie to drugie z kolei spotkanie na tym korcie. O 1.00 przeprowadzone zostanie spotkanie panów Diego Schwartzman - Christopher O'Connell. Należy się spodziewać, że mecz Magda Linette - Daria Kasatkina w 2. rundzie Australian Open rozpocznie się najwcześniej ok. godziny 3.00 - 3.30 w nocy.



Jako ostatni z Polaków w czwartek wystąpi Kamil Majchrzak w meczu drugiej rundy Australian Open. Spotkanie Polaka będzie trzecim z kolei i odbędzie się na korcie głównym - Rod Laver Arena. Mecz Kamil Majchrzak - Alex De Minaur rozpocznie się najwcześniej ok. godziny 4.30 - 5.00 po starciach pań. Alize Cornet zmierzy się najpierw z Garbine Muguruzą, a następnie zagrają Xinyu Wang z Aryną Sabalenką.



Australian Open. Iga Świątek, Magda Linette i Kamil Majchrzak. Gdzie oglądać mecze w tv i online live stream?

Mecze Polaków w 2. rundzie Australian Open:

Iga Świątek - Rebecca Peterson - transmisja w tv na Eurosport 1 lub Eurosport 2. Mecz można będzie obejrzeć także online live stream na Polsat Box Go oraz player.pl.



Magda Linette - Daria Kasatkina - mecz można oglądać w tv na Eurosport 1 lub Eurosport 2. Dodatkowo transmisja online live stream dostępna na Polsat Box Go oraz player.pl.



Kamil Majchrzak - Alex De Minaur - rywalizację można obejrzeć w tv na Eurosport 1 lub Eurosport 2. Transmisję oglądnąć można również online live stream na Polsat Box Go oraz player.pl.



