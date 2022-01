Iga Świątek zagra w środę o swój premierowy występ w półfinale Australian Open. W ćwierćfinale Polka zmierzy się z Kaią Kanepi z Estonii. Obie zawodniczki jeszcze nigdy ze sobą nie rywalizowały.





Iga Świątek - Kaia Kanepi w Australian Open. Zagrają o swój pierwszy półfinał

Iga Świątek po raz pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału Australian Open. W meczu czwartej rundy Świątek pokonała Rumunkę Soranę Cirsteę 5:7, 6:3, 6:3. - "Pierwszy wielkoszlemowy ćwierćfinał na korcie twardym wiele dla mnie znaczy. Dwa lata temu czułam, że nie jestem w stanie na tej nawierzchni grać po swojemu i zawsze dostosowywałam się do tego, co robiły moje rywalki. Teraz jest inaczej, bo czuję, że naprawdę się rozwinęłam i mogę pokazać więcej na +betonie+, mam więcej swobody. Jestem z tego dumna" - powiedziała na pomeczowej konferencji Iga Świątek. W tegorocznym Australian Open 20-letnia Iga Świątek pokonała kolejno: Brytyjkę Harriet Dart, Szwedkę Rebeccę Peterson oraz Rosjankę Darię Kasatkinę.

Kaia Kanepi, która jest o szesnaście lat starsza od Świątek również premierowo wystąpi w ćwierćfinale AO. Zajmująca aktualnie 115. miejsce w rankingu WTA Estonka sprawiła sporą niespodziankę, eliminując drugą w światowym zestawieniu Białorusinkę Arynę Sabalenkę 5:7, 6:2, 7:6. Kanepi w swojej karierze wygrała dwa turnieje rangi WTA, a po raz ostatni w 2013 roku. Kaia Kanepi w przeszłości dochodziła maksymalnie do spotkań 1/4 finału wielkoszlemowych turniejów - po dwa razy w US Open, French Open i Wimbledonie. Kanepi nigdy nie grała z Igą Świątek.



Iga Świątek i Kaia Kanepi. Ostatnie wyniki w Australian Open:

Iga Świątek - mecze w AO:



Świątek - Cirstea 5:7, 6:3, 6:3

Świątek - Kasatkina 6:2, 6:3

Świątek - Peterson 6:2, 6:2

Świątek - Dart 6:3, 6:0



Kaia Kanepi - mecze w AO:

Kanepi - Sabalenka 5:7, 6:2, 7:6

Kanepi - Inglis 2:6, 6:2, 6:0

Kanepi - Bouzkova 6:2, 7:6

Kanepi - Kerber 6:4, 6:3

Kiedy gra Iga? Świątek - Kaia Kanepi. O której godzinie mecz w ramach Australian Open?

Spotkanie Iga Świątek - Kaia Kanepi w ćwierćfinale Australian Open odbędzie się w środę 26 stycznia. Polka i Estonka zagrają nie wcześniej niż o godzinie 3.00 polskiego czasu, a wystąpią na Rod Laver Arena. Zwyciężczyni meczu Świątek - Kanepi w półfinale Australian Open 2022 zmierzy się z wygraną pojedynku Danielle Rose Collins - Alize Cornet (ten mecz również w środę 26 stycznia, o godzinie 1.00 ).

Świątek - Kanepi. Gdzie oglądać transmisję w tv i online live stream?

Transmisja pojedynku Iga Świątek - Kaia Kanepi w ramach Australian Open w tv na kanale Eurosport 1 lub Eurosport 2. Mecz Świątek można obejrzeć również online live stream na Polsat Box Go oraz player.pl



Tekstowa relacja "na żywo" z meczu Iga Świątek - Kaia Kanepi na sport.interia.pl.

Kiedy ćwierćfinałowy mecz Igi Świątek w Australian Open 2022? Środa 26 stycznia.

O której godzinie mecz Iga Świątek - Kaia Kanepi? Ok. godziny 3.00

Gdzie obejrzeć transmisje tv z Australian Open? Eurosport 1 i Eurosport 2.

Gdzie oglądać mecz Świątek - Kanepi online live stream w 1/4 finału Australian Open? Polsat Box Go i player.pl.

