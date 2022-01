Iga Świątek zagra w poniedziałek o swój premierowy występ w ćwierćfinale Australian Open. W meczu czwartej rundy Polka zmierzy się z Soraną Cirsteą z Rumunii. Obie zawodniczki jeszcze nigdy ze sobą nie rywalizowały.





Iga Świątek - Sorana Cirstea w Australian Open. Zagrają o pierwszy ćwierćfinał

Iga Świątek pokonała w trzeciej rundzie pogromczynie Magdy Linette - Rosjankę Darię Kasatkinę 6:2, 6:3 i po raz trzeci z rzędu w karierze zameldowała się w 4. rundzie Australian Open. Wcześniej Świątek wyeliminowała Szwedkę Rebeccę Peterson, a w pierwszej rundzie Brytyjkę Harriet Dart. 20-letnia Iga Świątek w ubiegłym roku przegrała w czwartej rundzie AO z inną tenisistką z Rumunii - Simoną Halep, a przed dwoma laty z Estonką Anett Kontaveit.

Świątek zajmuje obecnie 9. miejsce w rankingu WTA, a jej największym seniorskim sukcesem jest triumf we French Open 2020. Łącznie Iga Świątek zwyciężyła dotychczas w trzech turniejach rangi WTA. Pod koniec września 2021 roku Świątek plasowała się na czwartym miejscu w rankingu najlepszych tenisistek.



Zobacz też: Tak Iga Świątek przygotowuje się do meczów

Sorana Cirstea w turnieju z cyklu WTA zadebiutowała już w 2006 roku. O 11 lat starsza od Świątek Rumunka ma na swoim koncie dwa triumfy w singlu w imprezach tej rangi. Po raz pierwszy zwyciężyła w 2008 na turnieju w Uzbekistanie, a kolejną wygraną zanotowała w kwietniu ubiegłego roku, kiedy to okazała się najlepsza w tureckim Stambule. Cirstea zajmuje obecnie 38. miejsce w rankingu WTA, a najwyżej w karierze była 21. w 2013 roku.



Sorana Cirstea w Australian Open 2022 pokonała w pierwszej rundzie rozstawioną z "20" Czeszkę Petrę Kvitovą 6:2, 6:2. Następnie Cirstea ograła Słowaczkę Kristinę Kucovą 6:2, 6:4. Sorana Cirstea w trzeciej rundzie okazała się lepsza od wyżej notowanej Anastazji Pawliuczenkowej (rozstawiona z numerem 11) 6:3, 2:6, 6:2. Cirstea jak dotąd tylko raz w swojej karierze grała w czwartej rundzie Australian Open, a miało to miejsce w 2017 r.. Wówczas przegrała z Hiszpanką Garbine Muguruzą 2:6, 3:6.



Iga Świątek i Sorana Cirstea. Ostatnie wyniki

Iga Świątek - ostatnie mecze:



Świątek - Kasatkina 6:2, 6:3

Świątek - Peterson 6:2, 6:2

Świątek - Dart 6:3, 6:0

Barty - Świątek 6:2, 6:4

Świątek - Azarenka 6:3, 2:6, 6:1



Sorana Cirstea - ostatnie mecze:

Cirstea - Pawliuczenkowa 6:3, 2:6, 6:2

Cirstea - Kucova 6:2, 6:4

Cirstea - Kvitova 6:2, 6:2

Kalinina - Cirstea 6:3, 6:2

Anisimova - Cirstea 6:4, 6:1

Świątek - Cirstea. O której godzinie mecz w ramach Australian Open?

Spotkanie 4. rundy Australian Open: Iga Świątek - Sorana Cirstea odbędzie się w poniedziałek 24 stycznia. Polka i Rumunka zagrają nie wcześniej niż o godzinie 7.30 polskiego czasu, a wystąpią na Margaret Court Arena. Zwyciężczyni meczu Świątek - Cirstea w ćwierćfinale Australian Open 2022 zmierzy się z wygraną pojedynku Kaia Kanepi - Aryna Sabalenka (ten mecz również w poniedziałek 24 stycznia, od godziny 11.00).

Wideo

Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce.