Australian Open zgodnie z planem ma rozpocząć się 17 stycznia 2022 roku. Mimo wszystko sytuacja związana z koronawirusem sprawia, że już teraz dużo mówi się o zasadach, na jakich zostanie zorganizowany turniej.

Zgodnie z przyjętymi przez władze zasadami, każdy wjeżdżający do kraju musi mieć przyjęte dwie dawki szczepionki. To dotyczy każdego, w tym słynnego tenisisty Novaka Djokovicia, który do tej pory nie zmienił swojej decyzji w sprawie szczepień i w takim przypadku jego występ w turnieju wisi na włosku.

Teraz okazuje się jednak, że brak szczepionki nie musi być przeszkodą. W takim wypadku konieczna będzie jednak 14-dniowa kwarantanna.

Informacje na temat nowej opcji dla niezaszczepionych przekazał na Twitterze dziennikarz Ben Rothenberg.

