Rozstawiona z "czwórką" Japonka Naomi Osaka pokonała w Melbourne czeską tenisistkę Karolinę Pliszkovą (7.) 6:2, 4:6, 6:4 i po raz pierwszy zagra w finale Australian Open. Będzie to drugi występ triumfatorki ubiegłorocznego US Open w decydującym meczu Wielkiego Szlema.

O tytuł w sobotę Osaka zagra z inną Czeszką - występującą z "ósemką" Petrą Kvitovą. Ta w czwartek wyeliminowała Amerykankę Danielle Collins 7:6 (7-2), 6:0. Stawką finałowego pojedynku - poza tytułem - będzie także debiut w roli liderki rankingu WTA w poniedziałkowym notowaniu.



Japonka, która na otwarcie pokonała Magdę Linette, wcześniej w Australian Open dotarła co najwyżej do 1/8 finału. Wynik ten zanotowała w poprzedniej edycji.



Azjatka, która ma także amerykańskie obywatelstwo, po raz drugi w karierze wystąpiła w półfinale Wielkiego Szlema. Walczy teraz w Melbourne, by zostać 10. w historii triumfatorką dwóch odsłon Wielkiego Szlema z rzędu.



Pliszkova to finalistka US Open 2016, która po raz trzeci znalazła się w czołowej "czwórce" turnieju tej rangi. Po raz pierwszy zaś dotarła do tego etapu w Melbourne. W dwóch poprzednich edycjach zatrzymała się rundę wcześniej.

Zdjęcie Naomi Osaka / PAP/EPA

Półfinały:

Petra Kvitova (Czechy, 8) - Danielle Collins (USA) 7:6 (7-2), 6:0



Naomi Osaka (Japonia, 4) - Karolina Pliskova (Czechy, 7) 6:2, 4:6, 6:4