Rozstawiona z "czwórką" Japonka Naomi Osaka pokonała ukraińską tenisistkę Jelinę Switolinę (6.) 6:4, 6:1 w ćwierćfinale Australian Open. Triumfatorka ubiegłorocznego US Open pierwszy raz awansowała do czołowej "czwórki" w wielkoszlemowym turnieju w Melbourne.

Zdjęcie Naomi Osaka triumfuje

Pięć pierwszych gemów w tym pojedynku wygrywały serwujące zawodniczki, a potem dla odmiany wszystkie pozostałe w inauguracyjnej partii kończyły się przełamaniami. Drugą z tych serii zaczęła Osaka i to przesądziło o jej zwycięstwie w tej odsłonie. W drugiej agresywnie grająca Azjatka nie miała już żadnego kłopotu z szybkim pokonaniem rywalki, która podczas przerwy medycznej miała masowany kark i ramiona. Spotkanie trwało 72 minuty.

Japonka, która ma także amerykańskie obywatelstwo, miała 31 uderzeń wygrywających (przy 11 po stronie Ukrainki) i posłała osiem asów serwisowych. Wykorzystała pierwszą piłkę meczową. 21-letnia zawodniczka wygrała 58. mecz z rzędu, w którym zapisała na swoim koncie inauguracyjnego seta. Poprzednio pozwoliła rywalce odwrócić losy spotkania w...2016 roku.

Osaka, która na otwarcie pokonała Magdę Linette, po raz drugi w karierze awansowała do półfinału w Wielkim Szlemie. Jest pierwszą tenisistką z Kraju Kwitnącej Wiśni w czołowej "czwórce" Australian Open od 25 lat. W 1994 roku dokonała tego Kimiko Date.

Zwyciężczyni US Open 2018 walczy teraz w Melbourne, by zostać 10. w historii triumfatorką dwóch odsłon Wielkiego Szlema z rzędu. Jej kolejną rywalką będzie Amerykanka Serena Williams lub Czeszka Karolina Pliskova. To właśnie ze słynną zawodniczką z USA zmierzyła się we wrześniu w finale nowojorskiego turnieju. Został on zapamiętany nie tylko z powodu sensacyjnego zwycięstwa Osaki, ale także emocjonalnego wybuchu Williams, która wdała się w ostry spór z sędzią stołkowym.

Switolina ma w dorobku 13 wygranych turniejów. Jesienią wygrała kończącą sezon imprezę masters - WTA Finals. Ukrainka po raz czwarty w karierze dotarła do ćwierćfinału w Wielkim Szlemie, ale jeszcze nigdy nie zdołała awansować do kolejnej rundy.

Wyniki ćwierćfinałów kobiecego singla:

wtorek

Danielle Collins (USA) - Anastazja Pawliuczenkowa (Rosja) 2:6, 7:5, 6:1

Petra Kvitova (Czechy, 8) - Ashleigh Barty (Australia, 15) 6:1, 6:4

środa

Karolina Pliszkova (Czechy, 7) - Serena Williams (USA, 16) 6:4, 4:6, 7:5



Naomi Osaka (Japonia, 4) - Jelina Switolina (Ukraina, 6) 6:4, 6:1

Pary półfinałowe (czwartek):

Petra Kvitova (Czechy, 8) - Danielle Collins (USA)

Karolina Pliszkova (Czechy, 7) - Naomi Osaka (Japonia, 4)