Finał Australian Open 2022 Nadal - Miedwiediew to spotkanie piątej i drugiej rakiety świata, a równocześnie starcie doświadczenia z młodością. Rafael Nadal jest starszy od Daniiła Miedwiedewa o dziesięć lat. Czy Hiszpan wygra rekordowy, 21. turniej Wielkiego Szlema?

Gdzie oglądać finał Australian Open 2022 Nadal - Miedwiediew? Transmisja finału Australian Open 2022 w niedzielę o godzinie 9.30.

Nadal - Miedwiediew: Kto wygra finał Australian Open 2022?

Rafael Nadal ma za sobą pewne zwycięstwo w półfinale AO, w którym pokonał Włocha Matteo Berrettiniego 6:3, 6:2, 3:6, 6:3. Ze względu na opady deszczu pojedynek rozegrano pod dachem na Rod Laver Arena. To jednak nie przeszkodziło Hiszpanowi wygrać swój 500. mecz w tourze na kortach twardych i awansować do szóstego finału Australian Open. Finał AO 2022 dla Nadala będzie wyjątkową okazją do bicia własnych rekordów.

Reklama

Po pierwsze, Nadal w niedzielę będzie miał szansę powtórzyć sukces z 2009 roku, a jeśli uda mu się ta sztuka, to wygra każdą imprezę Wielkiego Szlema co najmniej dwukrotnie. Idol Igi Świątek Rafael Nadal stanie także przed szansą zdobycia rekordowego, 21. mistrzostwa wielkoszlemowego. To pozwoli mu wyprzedzić jego największych rywali - Rogera Federera i nieobecnego podczas Australian Open 2022 Novaka Djokovicia.

Daniił Miedwiediew w finale Australian Open 2022 zagra po emocjonującym zwycięstwie nad Stefanosem Tsitsipasem. Rosjanin ograł Greka w czterech setach, a przy okazji dobitnie skomentował zachowanie ojca i trenera, Stefanosa, który głośno komentował przebieg pojedynku i udzielał porad swojemu synowi.

Miedwiediew to wicelider światowego rankingu, który największy sukces w karierze świętował we wrześniu, kiedy wygrał US Open. Jeżeli uda mu się wygrać finał Australian Open 2022, będzie pierwszym singlistą od ponad 50 lat, który wywalczył dwa pierwsze tytuły wielkoszlemowe w następujących po sobie imprezach tej rangi. W poprzedniej edycji Australian Open Miedwiediew również dotarł do finału, w tym jednak musiał uznać wyższość Novaka Djokovica.

Nadal - Miedwiediew. Wyniki przed finałem Australian Open 2022

Rafael Nadal - mecze w Australian Open 2022

Berrettini - Nadal 3:6, 2:6, 6:3, 3:6

Shapovalov - Nadal 3:6, 4:6, 6:4, 6:3, 3:6

Mannarino - Nadal 6:7, 2:6, 2:6

Chaczanow - Nadal 3:6, 2:6, 6:3, 1:6

Hanfmann - Nadal 2:6, 3-6, 4-6

Giron - Nadal 1:6, 4:6, 2:6

Daniił Miedwiediew - mecze w Australian Open 2022

Tsitsipas - Miedwiediew 6:7, 6:4,4:6,1:6

Auger-Aliassime - Miedwiediew 7:6, 6:3, 6:7,5:7, 4:6

Cressy - Miedwiediew 2:6, 6:7, 7:6, 5:7

Van De Zandschulp - Miedwiediew 4:6, 4:6, 2:6

Kyrgios - Miedwiediew 6:7, 4:6, 6:4, 2:6

Laaksonen - Miedwiediew 1:6, 4:6, 6,7

Nadal - Miedwiediew. Kiedy i o której godzinie finał Australian Open?

Początek finału Australian Open 2022 mężczyzn w niedzielę o godzinie 9.30 w Melbourne.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Australia Open 22. „Czy ty jesteś głupi? – Miedwiediew wrzeszczy na sędziego. WIDEO © 2022 Associated Press

Transmisja tv Nadal - Miedwiediew. Gdzie oglądać?

Transmisja tv Nadal - Miedwiediew na kanale Eurosport 1.



Finał Australian Open Nadal - Miedwiediew online live stream

Mecz Nadal - Miedwiediew online live stream na Polsat Box Go oraz player.pl.



Finał Australian Open 2022 Nadal - Miedwiediew "na żywo" na sport.interia.pl.

Kiedy finał Australian Open 2022? Niedziela 30 stycznia.

O której godzinie mecz Nadal - Miedwiediew? Godzina 9.30.

Gdzie obejrzeć transmisje tv z finału Australian Open? Eurosport 1.

Gdzie oglądać mecz Nadal - Miedwiediew online live stream? Polsat Box Go i player.pl.