​Australian Open. Murray nie wystąpi z powodu zakażenia koronawirusem

Brytyjski tenisista Andy Murray nie wystąpi w Australian Open. Szkot, były lider światowego rankingu, dostał wcześniej od organizatorów tzw. dziką kartę. Zdobywca trzech tytułów wielkoszlemowych miał na początku stycznia pozytywny wynik testu na Covid-19.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nowe wyzwanie. Andy Murray zachęca do wykonania 100 wolejów. Wideo INTERIA.TV

"Chcę was poinformować, że nie polecę do Australii na turniej. Wraz z organizatorami szukaliśmy odpowiedniego rozwiązania, które pozwoliłoby mi przejść aktywną kwarantannę, ale nie znaleźliśmy takiego" - przyznał na Twitterze Murray, który przebywa nadal w izolacji w Londynie.



Murray, który z powodu przewlekłych kłopotów zdrowotnych wypadł z czołówki i obecnie jest 123. w rankingu ATP, to pięciokrotny finalista Australian Open.



Tegoroczna edycja ruszy 8 lutego. Ze względu na nałożone przez australijskie władze obostrzenia po przylocie wszyscy zawodnicy muszą odbyć dwutygodniową kwarantannę.