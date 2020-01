Hiszpańska tenisistka Garbine Muguruza uzupełniła grono półfinalistek wielkoszlemowego turnieju Australian Open. W ćwierćfinale w Melbourne pokonała Rosjankę Anastazję Pawliuczenkową (nr 30.) 7:5, 6:3 i w kolejnej rundzie zagra z Rumunką Simoną Halep.

26-letnia Hiszpanka to dwukrotna triumfatorka wielkoszlemowych turniejów (French Open 2016, Wimbledon 2017). W Australian Open po raz pierwszy w karierze awansowała do półfinału.

Jesienią 2017 roku Muguruza była liderką rankingu WTA, a jeszcze podczas French Open 2018 dotarła do półfinału, ale później notowała gorszy okres w karierze.

W tegorocznym turnieju w Melbourne spisuje się jednak znakomicie. W środowym ćwierćfinale pokonała w dwóch setach Pawliuczenkową, która również zbierała dotychczas pochwały za swoją grę. Pojedynek trwał półtorej godziny.

Teraz Hiszpankę czeka mecz z Rumunką Halep, która podobnie jak Muguruza prowadziła w przeszłości w światowym rankingu.

"Musiałam dzisiaj dostosować się do warunków panujących na korcie (chodziło m.in. o oślepiające słońce - PAP). Ale dla rywalki warunki były takie same. Jestem bardzo zadowolona z tego wyniku. Jak trzeba zagrać z Simoną Halep? O szczegółach ja i trenerka porozmawiamy między sobą. Znam tę tenisistkę od dawna, to na pewno będzie ciężki mecz" - przyznała Muguruza.

Wcześniej w środę rozstawiona z numerem czwartym Halep gładko, w ciągu zaledwie 53 minut, pokonała 6:1, 6:1 Estonkę Anett Kontaveit, która w poprzedniej rundzie wyeliminowała Igę Świątek.

