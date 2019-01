Rozstawiony z "28" Lucas Pouille pokonał 7:6 (7-4), 6:3, 6:7 (2-7), 6:4 Kanadyjczyka Milosa Raonica (16.) i awansował do półfinału turnieju Australian Open w Melbourne. 24-letni francuski tenisista po raz pierwszy w karierze dotarł do tego etapu w Wielkim Szlemie.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Pliszkova wygrała z Williams w ćwierćfinale Australian Open. Wideo © 2019 Associated Press

Opierający swoją grę na potężnym serwisie Raonic wcześniej 65-krotnie mierzył się z zawodnikami z Francji i 51 razy wychodził z tych konfrontacji zwycięsko. Jeszcze efektowniej wyglądała statystyka jego 11 ostatnich pojedynków z "Trójkolorowymi", z których 10 rozstrzygnął na swoją korzyść. Trzy z takich spotkań rozegrał przeciwko Pouille, któremu aż do teraz nie oddał nawet seta. Zmierzyli się m.in. trzy lata temu w pierwszej rundzie Australian Open.

Reklama

Początek środowego meczu sugerował, że tym razem może być tak samo. Pochodzący z Czarnogóry Kanadyjczyk prowadził w pierwszym secie już 5:2. Wówczas jednak imponującym powrotem popisał się Pouille, który najpierw doprowadził do remisu, a później wygrał tie-breaka. Przed tym pojedynkiem Francuz mówił dziennikarzom, iż zdaje sobie sprawę, że wiele w tym meczu będzie zależeć od jego serwisu, bo każdy błąd w tym elemencie może zostać wykorzystany przez przeciwnika i okazać się bardzo kosztowny. Sam w drugiej partii dobrze pilnował własnego podania, a w czwartym gemie wykorzystał jedynego "break pointa", co dało mu sukces w tym secie.

Statystyki 24-letniego podopiecznego Amelie Mauresmo po dwóch odsłonach robiły wrażenie - wygrał 88 procent akcji po pierwszym podaniu, miał 30 uderzeń wygrywających i tylko dziewięć niewymuszonych błędów. Starszy o cztery lata przeciwnik nie zamierzał zbyt szybko się poddawać, ale Pouille nie spuszczał z tonu. Wyrównana walka trwała do stanu 6:6. W siódmym i dziewiątym gemie Francuz miał po dwie szanse na przełamanie, ale za każdym razem Raonic się wybronił. Los tie-breaka ustawiło zdobycie przez Kanadyjczyka pierwszych sześciu punktów.

Podobny przebieg miał czwarty set. Francuz zmarnował "break pointa" w drugim gemie, zrehabilitował się jednak przy stanie 5:4, wykorzystując trzecią piłkę meczową.

Zdjęcie Lucas Pouille triumfuje / AFP

Pouille, który ma w dorobku pięć wygranych turniejów ATP, w czołowej "ósemce" imprezy wielkoszlemowej zaprezentował się po raz trzeci. Na tym etapie zatrzymał się trzy lata temu zarówno w Wimbledonie, jak i w US Open. We wszystkich pięciu wcześniejszych podejściach do głównej drabinki Australian Open przegrał mecz otwarcia.

O kolejny życiowy sukces powalczy w półfinale z liderem rankingu ATP Serbem Novakiem Djokoviciem lub rozstawionym z "ósemką" Japończykiem Kei Nishikorim.

Raonic po raz dziewiąty w karierze wystąpił w wielkoszlemowym ćwierćfinale. Śrubuje swoje dokonania jako najlepszego pod tym względem w historii reprezentanta Kanady. W Melbourne dotarł do tej fazy rywalizacji po raz czwarty. Najlepiej poszło mu w trzy lata temu, gdy zatrzymał się na półfinale, 12 miesięcy temu odpadł w pierwszej rundzie. Jego najlepszym wynikiem w Wielkim Szlemie jest zaś finał Wimbledonu w 2016 roku.